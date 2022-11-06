وليد الفراج يوجه رسالة إلى مسؤولي الأهلي السعودي لرفضهم وضع شعار "دوري يلو" على قمصانهم (فيديو)

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، رسالة إلى مسؤولي النادي الأهلي السعودي، بسبب التقارير التي أشارت إلى رفضهم وضع شعار "يلو"، الراعي الرسمي لدوري الدرجة الأولى، على قميص الفريق، حتى الآن.

وكانت صحيفة "الرياضية" قالت إن طلال العبيدي، الرئيس المكلف لإدارة رابطة دوري الدرجة الأولى، سيعقد اجتماعًا الأسبوع الحالي مع وليد معاذ، رئيس النادي الأهلي، لحل الأزمة، خاصةً وأن وضع الشعار مسجل في العقود ويجب التزام جميع الأندية به، إذ إن مَن لا يلتزم بذلك لن يستفيد ماليًّا من شركة "يلو".

وقال الفراج عبر برنامجه الرياضي "هبوط الأهلي إلى الدرجة الأولى أدى إلى زلزال، وما زال يمثل صدمة لإدارة ومنسوبي الفريق وللجماهير والمسؤولين".

وأضاف "الأهلي فريق له تاريخ كبير ويمتلك بطولات كثيرة، وهبوطه إلى الدرجة الأولى يعد زلزالا ستستمر آثاره لبضع سنوات مقبلة، حتى في حال عودته إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل".

وتابع "هبوط الأهلي تسبب في جرح للجماهير، عدم وضع شعار الدرجة الأولى يأتي بسبب حالة الرفض وعدم التصديق للأمر، ولكن حقيقة أنت في دوري الدرجة الأولى".