وليد الفراج يوجه رسالة إلى مسؤولي الأهلي السعودي لرفضهم وضع شعار "دوري يلو" على قمصانهم (فيديو)
وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، رسالة إلى مسؤولي النادي الأهلي السعودي، بسبب التقارير التي أشارت إلى رفضهم وضع شعار "يلو"، الراعي الرسمي لدوري الدرجة الأولى، على قميص الفريق، حتى الآن.
وكانت صحيفة "الرياضية" قالت إن طلال العبيدي، الرئيس المكلف لإدارة رابطة دوري الدرجة الأولى، سيعقد اجتماعًا الأسبوع الحالي مع وليد معاذ، رئيس النادي الأهلي، لحل الأزمة، خاصةً وأن وضع الشعار مسجل في العقود ويجب التزام جميع الأندية به، إذ إن مَن لا يلتزم بذلك لن يستفيد ماليًّا من شركة "يلو".
وقال الفراج عبر برنامجه الرياضي "هبوط الأهلي إلى الدرجة الأولى أدى إلى زلزال، وما زال يمثل صدمة لإدارة ومنسوبي الفريق وللجماهير والمسؤولين".
وأضاف "الأهلي فريق له تاريخ كبير ويمتلك بطولات كثيرة، وهبوطه إلى الدرجة الأولى يعد زلزالا ستستمر آثاره لبضع سنوات مقبلة، حتى في حال عودته إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل".
وتابع "هبوط الأهلي تسبب في جرح للجماهير، عدم وضع شعار الدرجة الأولى يأتي بسبب حالة الرفض وعدم التصديق للأمر، ولكن حقيقة أنت في دوري الدرجة الأولى".
وكان العبيدي أكد أن وضع شعار الراعي مسجلًا في العقود ويجب الالتزام به، مشددًا على أنه حال رفض أي نادٍ وضع الشعار لن يستفيد ماليًا وفقًا للعقود المبرمة بين رابطة الدرجة الأولى والراعي الرسمي.
وأوضح رئيس الرابطة أن عدم وضع النادي الأهلي لشعار "يلو" يعود إلى وجود أكثر من شراكة معروضة على النادي ولكن لم تتم الموافقة على أي منهم.
واستهل فريق الأهلي تدريباته مؤخرا بعد أن تمتع اللاعبون بإجازة لمدة 12 يوماً، عقب تأجيل 4 من مبارياته في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بسبب انضمام الثنائي محمد الربيعي وهيثم عسيري إلى معسكر المنتخب السعودي في أبوظبي استعداداً لكأس العالم 2022.
أربع مباريات تم تأجيلها للفريق الجداوي، تبدأ بلقاء الفيصلي، ثم الجبلين، فالعين والساحل، ضمن الجولات التاسعة والعاشرة والـ11 والـ12.
ولم تحدد رابطة دوري يلو بعد مواعيد الأربع مباريات الجديدة، وفي انتظار التحديث في قادم الأيام.
ومن المقرر أن يعود الراقي لاستكمال مبارياته بمواجهة هجر في 21 من ديسمبر المقبل، ضمن الجولة الـ13.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، مبتعدًا بفارق أربع نقاط عن الفيصلي؛ صاحب الصدارة.