الاتحاد السعودي يحسم مصير كورونادو مع الفريق بعد دخوله الفترة الحرة

كشف أحمد كعكي، نائب رئيس نادي الاتحاد السعودي، عن مصير البرازيلي إيغور كورنادو، لاعب الفريق، بعد تداول أنباء قرب رحيله عن الفريق.

وتم تداول تقارير إعلامية عن دخول 3 أندية إماراتية للتفاوض مع إيغور كورنادو بعد دخوله فترة الـ6 أشهر الحرة مع الاتحاد.

وقال كعكي، في تصريحات إعلامية، يوم السبت: "تعاقدنا مع إيغور كورنادو بمبلغ كبير ولن نتركه يغادر بدون استفادة النادي، سنعمل على تجديد عقده أو يغادر بترتيب معين معه".