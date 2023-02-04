الاتحاد السعودي يحسم مصير كورونادو مع الفريق بعد دخوله الفترة الحرة
كشف أحمد كعكي، نائب رئيس نادي الاتحاد السعودي، عن مصير البرازيلي إيغور كورنادو، لاعب الفريق، بعد تداول أنباء قرب رحيله عن الفريق.
وتم تداول تقارير إعلامية عن دخول 3 أندية إماراتية للتفاوض مع إيغور كورنادو بعد دخوله فترة الـ6 أشهر الحرة مع الاتحاد.
وقال كعكي، في تصريحات إعلامية، يوم السبت: "تعاقدنا مع إيغور كورنادو بمبلغ كبير ولن نتركه يغادر بدون استفادة النادي، سنعمل على تجديد عقده أو يغادر بترتيب معين معه".
وأشارت تقارير سابقة إلى أن كورونادو اتفق شفهيا مع إدارة الاتحاد على تجديد عقده، وأن وكيلة أعماله تطالب بمبلغ 5 ملايين يورو لإتمام صفقة التعاقد مع اللاعب البرازيلي.
ويلعب كورنادو، صاحب الـ30 عاما، في مركز وسط الهجوم، وانضم لنادي الاتحاد السعودي في يوليو 2021، مقابل 12 مليون يورو، حيث خاض مع الاتحاد هذا الموسم 12 مباراة أحرز خلالها هدفين، وصنع 5 أخرى.
وبدأ إيغور مسيرته الكروية في 2011 مع نادي ميلتون كينز دونز، ثم انتقل في 2012 إلى بانبري يونايتد ومنه إلى فلوريانا الذي ظل معه منذ 2012 إلى 2016.
كما أعير لنادي طرابنش في 2015 وحتى 2017، حتى انتقل إليه في 2017، وفي 2018 انضم لصفوف الشارقة الإماراتي.
وحقق اللاعب البرازيلي مع الشارقة دوري الخليج العربي في 2019، وكأس سوبر الخليج العربي 2019.
ونجح كورنادو اليوم في قيادة فريقه للفوز على نظيره الطائي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ورفع الاتحاد بهذا الفوز رصيده إلى النقطة الـ34، فيما توقف رصيد الطائي عند النقطة رقم 18.