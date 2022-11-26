فرص السعودية في التأهل لدور الـ16 بعد الهزيمة من بولندا

لا تزال فرصة السعودية قائمة في التأهل إلى دور الستة عشر رغم خسارتها بهدفين نظيفين أمام بولندا سجلهما بيوتر سيلسكي والقائد والهداف التاريخي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، الذي أحرز أول أهدافه في تاريخ مشاركته في كأس العالم.

وبعد هدف بولندا الأول بخمس دقائق وصلت الكرة إلى صالح الشهري داخل منطقة الجزاء وتعرض لتدخل من المدافع كريستيان بيليك ليحتسب الحكم ركلة جزاء بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد لكن سالم الدوسري أهدرها وسددها في يد فويتشيخ شتينسني حارس بولندا ويوفنتوس.

وانبرى الدوسري لتسديد الكرة لكن شتينسني أبعدها لترتد إلى محمد البريك الذي سددها باتجاه المرمى غير أن حارس يوفنتوس أنقذ مرماه للمرة الثانية.

ورغم الضغط السعودي المتواصل في الشوط الثاني نجح ليفاندوفسكي في افتتاح سجل أهدافه في تاريخ بطولات كأس العالم عندما استغل خطأ من المدافع عبدالإله المالكي واستخلص الكرة داخل منطقة جزاء "الأخضر" ليرسل تسديدة أرضية منخفضة في مرمى الحارس محمد العويس قبل النهاية بثماني دقائق.