أهداف كريستيانو رونالدو خلال تدريبه الأول مع النصر (فيديو)

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تدريباته الأولى مع فريقه الجديد، نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، بعد حفل استقباله الرائع على ملعب "مرسول بارك".

وشهدت التقسيمة التي أشرف عليها الفرنسي رودي غارسيا، المدير الفني للفريق، لمحات رائعة للنجم البرتغالي، حيث سجل أكثر من هدف في شباك وليد عبدالله، حارس النصر.

وتفاعلت جماهير النصر بشكل رائع مع أهداف رونالدو في المران.

وأقام نادي النصر حفلًا لتقديم نجمه الجديد في ملعب مرسول بارك، كما عقد مؤتمرًا صحفيًا، أكد فيه أنه لا يهتم بردة فعل البعض السلبية تجاه قراره بالانتقال للنصر، مشددًا على أنه اتخذ القرار الصحيح.