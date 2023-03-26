ماذا يعني دخول المنتخب السعودي للسيدات تصنيف الفيفا؟

تواجد المنتخب السعودي للسيدات لكرة القدم، رسمياً، في قائمة الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" بعد قرابة عام من خوضه أول مباراة رسمية منذ تأسيسه.

وكشف فيفا عن تصنيف منتخبات كرة القدم للكرة النسائية عن الثلاثة أشهر الماضية، بعد آخر تصنيف صادر عنه في ديسمبر 2022.

وتواجد المنتخب السعودي لكرة القدم للسيدات في المركز 171 من أصل 188 منتخبًا في التصنيف.