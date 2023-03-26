ماذا يعني دخول المنتخب السعودي للسيدات تصنيف الفيفا؟
تواجد المنتخب السعودي للسيدات لكرة القدم، رسمياً، في قائمة الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" بعد قرابة عام من خوضه أول مباراة رسمية منذ تأسيسه.
وكشف فيفا عن تصنيف منتخبات كرة القدم للكرة النسائية عن الثلاثة أشهر الماضية، بعد آخر تصنيف صادر عنه في ديسمبر 2022.
وتواجد المنتخب السعودي لكرة القدم للسيدات في المركز 171 من أصل 188 منتخبًا في التصنيف.
ويتصدر منتخب الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف "فيفا"، يليه منتخب ألمانيا، ثم السويد ثالثاً، وإنجلترا رابعاً، وفرنسا خامساً، وكندا سادساً، وإسبانيا سابعاً، وهولندا ثامناً، والبرازيل تاسعاً، وأستراليا عاشراً.
وتم تأسيس منتخب السعودية للسيدات في عام 2021، وخاض 9 مباريات، وفاز ببطولة دولية ودية مطلع العام الحالي.
وجاء تواجد منتخب السعودية في التصنيف الدولي ليتمكن بذلك من المشاركة في البطولات المعتمدة لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.
يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سلم الملف النهائي لاستضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026 إلى نظيره الاتحاد الآسيوي.
وتتنافس السعودية مع ملفات ستقدمها الأردن وأستراليا وأوزبكستان لاستضافة منافسات البطولة.
وحظي المنتخب السعودي بدعم هائل في العامين الماضيين من قِبل اتحاد الكرة السعودي، حيث رسم له خطة استراتيجية ليكون في مقدمة منتخبات آسيا للسيدات كما هو حال منتخب الرجال.
وقام رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بتكريم كابتن منتخب السيدات بيان صدقة، بعد دخول المنتخب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.