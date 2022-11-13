أبرز ردود الفعل على قرار استبعاد فهد المولد واستدعاء نواف العابد لقائمة منتخب السعودية
تفاعل العديد من الإعلاميين والنقاد الرياضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر استبعاد هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، لفهد المولد واستدعاء نواف العابد، بدلا منه في القائمة النهائية لكأس العالم 2022.
واستقر رينارد على استدعاء العابد، لينضم إلى قائمة "الصقور" بدلا من المولد، الذي استبعد كإجراء احترازي بسبب الجدل الذي يحيط بموقفه في أزمة المنشطات.
ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، بيانا مقتضبا قال فيه "بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية (وادا) في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) الخاصة باللاعب فهد المولد".
وتابع البيان "وبعد مشاركة وجهات النظر مع الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ومحامي الاتحاد، وبناء على ذلك وكإجراء احترازي، قرر المدير الفني هيرفي رينارد استبعاد اللاعب من القائمة المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022، واستدعاء اللاعب نواف العابد للانضمام إلى القائمة".
ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بكأس العالم، برفقة منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.
وليد الفراج
وقال الإعلامي وليد الفراج، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "أسلم طريقة لإدارة كرة القدم السعودية هي اتباع الأنظمة الدولية 100% دون أي نكهة محلية ودون اللمسات والاجتهادات من اللجان وحتى مركز التحكيم، الموضوع سهل بلاش إحراج آخر".
وأضاف "أتعاطف مع الكابتن فهد المولد فقد تعرض لصدمات كثيرة آخر عامين، وأهنئ الكابتن نواف العابد، مكتوبة لك".
وقال الناقد الرياضي عبد الرحمن أباعود "سعيد جدا بانضمام نواف العابد لتمثيل الوطن في كأس العالم 2022، نواف كان إيجابيا يوم أمس رغم إبعاده وتعتبر فرصته الأخيرة للمشاركة في كأس عالم، إلا أنه راض عن قدر الله الذي منحه بفضله وقدرته فرصة مجددا هذا اليوم، الأرزاق حينما يكتبها الله لك ستأتي رغم أي عائق تراه".
وتحدث الإعلامي خالد البدر خلال تصريحات تلفزيونية، قائلا "تواجد فهد المولد في قائمة المنتخب كانت مجازفة من رينارد، وقرار خاطئ من الأساس، فنيا وقانونيا، كان يعد خطرا يهدد مشاركة المجموعة قبل انطلاقة البطولة".
وتابع: "كثيرا ما طالبنا بهذا الأمر منذ فترة زمنية، واليوم يستجيب المدرب هيرفي رينارد لصوت المنطق والحكمة".
وعلق الناقد الرياضي أحمد العجلان عبر "تويتر"، قائلا: "ننتظر من مركز التحكيم الرياضي بقيادة د. محمد باصم إيضاح، فالحكم الذي أصدره المركز بنقض قرار إيقاف النجم فهد المولد يتم حاليا الاستئناف عليه من (وادا) في (كاس)، مما يضع الكثير من الاستفهامات وأيضاً الإحراج الذي تعرض له اللاعب والمنتخب السعودي".
وقال محمد الدعيع، حارس مرمى الهلال ومنتخب السعودية الأسبق، في تغريدة عبر تويتر "الكابتن نواف العابد أداؤه بتصفيات 2018 كان مذهلا قدم مستوى كبيرا وكان الأبرز وللأسف حرمته الإصابة من المشاركه في روسيا، وهذه المرة وبعد استبعاده تم استدعاؤه ليمثل المنتخب السعودي بمونديال قطر بعد استبعاد الكابتن فهد المولد هاردلك لفهد ومبروك لنواف كلاكما عين بالرأس ربي يوفقكما".
وكانت لجنة الرقابة على المنشطات قررت في مايو الماضي، إيقاف فهد المولد، رسميا لمدة عام ونصف العام بسبب تناوله مادة محظورة.
وقام محامي اللاعب حينها بتقديم استئناف على قرار إيقاف لاعب الاتحاد من جانب لجنة الرقابة على المنشطات، حيث قدم تقارير طبية خاصة باللاعب، موقعة من جانب طبيب نادي الاتحاد بسبب تلقيه العلاج.
وقرر مركز التحكيم الرياضي السعودي، في أغسطس الماضي تخفيض عقوبة المولد، والاكتفاء بفترة الـ3 أشهر التي قضاها موقوفا بعدما قدم أدلة تثبت اضطراره إلى تناول دواء يحتوي على بعض المواد المحظورة رياضيا لمعاناته من مرض وراثي.