أبرز ردود الفعل على قرار استبعاد فهد المولد واستدعاء نواف العابد لقائمة منتخب السعودية

تفاعل العديد من الإعلاميين والنقاد الرياضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر استبعاد هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، لفهد المولد واستدعاء نواف العابد، بدلا منه في القائمة النهائية لكأس العالم 2022.

واستقر رينارد على استدعاء العابد، لينضم إلى قائمة "الصقور" بدلا من المولد، الذي استبعد كإجراء احترازي بسبب الجدل الذي يحيط بموقفه في أزمة المنشطات.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، بيانا مقتضبا قال فيه "‎بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية (وادا) في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) الخاصة باللاعب فهد المولد".

وتابع البيان "وبعد مشاركة وجهات النظر مع الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ومحامي الاتحاد، وبناء على ذلك وكإجراء احترازي، قرر المدير الفني هيرفي رينارد استبعاد اللاعب من القائمة المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022، واستدعاء اللاعب نواف العابد للانضمام إلى القائمة".

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بكأس العالم، برفقة منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وليد الفراج

وقال الإعلامي وليد الفراج، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "أسلم طريقة لإدارة كرة القدم السعودية هي اتباع الأنظمة الدولية 100% دون أي نكهة محلية ودون اللمسات والاجتهادات من اللجان وحتى مركز التحكيم، الموضوع سهل بلاش إحراج آخر".

وأضاف "أتعاطف مع الكابتن فهد المولد فقد تعرض لصدمات كثيرة آخر عامين، وأهنئ الكابتن نواف العابد، مكتوبة لك".