رفع الهواتف في المدرجات لحظة ضربة جزاء رونالدو (فيديو)
رونالدو يتقدم للنصر.
حرصت الجماهير الحاضرة في إستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، على رفع هواتفها خلال لحظة تسجيل كريستيانو رونالدو لهدف النصر الأول في شباك نظيره الطائي، خلال المباراة التي تجمعهما، مساء الثلاثاء، في الجولة الـ27 للدوري السعودي.
وتقدم النصر عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 53 من ركلة جزاء احتسبت للنصر، وفور تقدمه لتسديد الركلة حرص كل المتواجدين في الملعب على تسجيل هذه اللحظة التاريخية بالنسبة لهم.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها فريق النصر في مدينة حائل منذ انضمام كريستيانو رونالدو للعالمي، في يناير الماضي.
ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة، بعد لعب 26 مباراة، خلف الاتحاد المتصدر برصيد 62 نقطة من نفس عدد المباريات.
بينما يأتي الطائي في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة.