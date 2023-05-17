رفع الهواتف في المدرجات لحظة ضربة جزاء رونالدو (فيديو)

حرصت الجماهير الحاضرة في إستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، على رفع هواتفها خلال لحظة تسجيل كريستيانو رونالدو لهدف النصر الأول في شباك نظيره الطائي، خلال المباراة التي تجمعهما، مساء الثلاثاء، في الجولة الـ27 للدوري السعودي.

وتقدم النصر عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 53 من ركلة جزاء احتسبت للنصر، وفور تقدمه لتسديد الركلة حرص كل المتواجدين في الملعب على تسجيل هذه اللحظة التاريخية بالنسبة لهم.