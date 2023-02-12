إشادات واسعة بإنجاز نادي الهلال في كأس العالم للأندية رغم الخسارة أمام ريال مدريد

أشاد إعلاميون بالأداء الذي قدمه لاعبو نادي الهلال السعودي أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي بطولة كأس العالم للأندية، والتي أقيمت في المغرب.

وتوج ريال مدريد، مساء السبت، بلقب كأس العالم للأندية، بعد فوزه على نظيره الهلال السعودي بنتيجة (5/3) في نهائي مونديال الأندية.

وقال الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عبر برنامجه: "كان سقف الأندية السعودية الوصول لكأس العالم للأندية، وبعدما شارك الهلال قفز من المركز الثالث إلى الثاني ألا يعتبر هذا إنجازًا ملموسًا لكرة القدم السعودية، مبارك للهلال".