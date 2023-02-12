إشادات واسعة بإنجاز نادي الهلال في كأس العالم للأندية رغم الخسارة أمام ريال مدريد
أشاد إعلاميون بالأداء الذي قدمه لاعبو نادي الهلال السعودي أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي بطولة كأس العالم للأندية، والتي أقيمت في المغرب.
وتوج ريال مدريد، مساء السبت، بلقب كأس العالم للأندية، بعد فوزه على نظيره الهلال السعودي بنتيجة (5/3) في نهائي مونديال الأندية.
وقال الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عبر برنامجه: "كان سقف الأندية السعودية الوصول لكأس العالم للأندية، وبعدما شارك الهلال قفز من المركز الثالث إلى الثاني ألا يعتبر هذا إنجازًا ملموسًا لكرة القدم السعودية، مبارك للهلال".
فيما قال الإعلامي محمد الشيخ: "تسجل 3 أهداف أمام ريال مدريد شيء يدعو للفخر، أمر كبير جدًّا أن تسجل 3 أهداف في نهائي كأس العالم للأندية".
وأضاف: "أن تسجل كل هذه الأهداف في مرمى ريال مدريد فأنت فريق كبير، الهلال أحد مفاخر كرة القدم العالمية، من حق كل السعوديين أن يفتخروا بهذا الزعيم، ويعرف كيف يجاري أكبر الفرق العالمية، يستحق استقبال الأبطال ويكفي أن تكون وصيف بطل العالم".
وعلق الإعلامي الرياضي عبد العزيز الزلال، قائلًا: "نتيجة ثقيلة على الهلال، لكن هذا لا يلغي الإنجاز الذي تم تحقيقه وهو المركز الثاني والميدالية الفضية، والهلال قادر على العودة في النسخ المقبلة بعد أن يرمم صفوفه ويمكنه تحقيق الكأس".
من جانبه، أشار الإعلامي عايد الرشيدي: "الهلال بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، هنيئًا للاتحاد الآسيوي الذي اختار الفريق الذي يشرفه، الصحافة العالمية تتحدث عن الهلال ووصوله للقمة، فريق حصد جميع البطولات، لاعبو الهلال كتبوا أسماءهم بماء الذهب في أروقة الفيفا واسم ناديهم وشرفوا الرياضة السعودية".
وقال محمد نور، نجم نادي الاتحاد السابق: "نجوم الهلال كانوا ندًّا قويًّا في هذه البطولة.. وافتقدنا سلمان الفرج والشهراني، وهذا واقع الكل عليه أن يتقبله بأن الهلال تمكن من الوصول لنهائي كأس العالم للأندية ولعب مباراة أمام سيد العالم ريال مدريد، وكان العالمي".
واستطاع الهلال أن يحقق إنجازًا كبيرًا بعد تتويجه بفضية كأس العالم للأندية، متفوقًا على الأندية السعودية في ختام مشاركته الثالثة بالبطولة.
وكسر الهلال رقمه في آخر مشاركتين بحصوله على رابع العالم، وهو نفس إنجاز الاتحاد في نسخة 2005.
ويحتفظ الهلال بكونه أكثر نادٍ سعودي مشاركة بكأس العالم للأندية بواقع 3 مشاركات، وكذلك أكبر نتيجة بفوزه على الجزيرة الإماراتي بنتيجة (6-1) في نسخة 2022.
وشارك ناديا النصر والاتحاد في أول نسختين عامي 2000 في البرازيل و2005 في اليابان، على الترتيب، قبل أن تبتعد الأندية السعودية 14 عامًا ليعود الهلال بـ3 مشاركات أعوام 2019، 2022، 2023.