إدارة الباطن تحسم موقفها من إمكانية تقديم شكوى ضد موسى ماريغا
كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الباطن لن تقوم بتقديم شكوى ضد موسى ماريغا، نجم الهلال، بعدما بدر منه تجاه الكرواتي زدرافكو لوغاروسيتش، مدرب الباطن، بعد نهاية مباراة الفريقين في الدوري السعودي، مساء أمس الجمعة.
وكان ماريغا قد انفعل على مدرب الباطن ودفعه بقوة أثناء التوجه لمصافحته، عقب نهاية المباراة التي شهدت فوزًا تاريخيًا للباطن على الهلال بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الجزيرة"، اليوم السبت، فإن "إدارة الباطن لن تتقدم بشكوى للجنة الانضباط والأخلاق ضد موسى ماريغا، حيث ترى أن ما حصل لا يستدعي الشكوى".
وكان القانوني خالد الشعلان قد أكد إمكانية إيقاف ماريغا، وغيابه عن ديربي النصر، في حال تقديم الباطن أو مدربه شكوى رسمية، أو إذا تدخلت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم من تلقاء نفسها.
ورفع الباطن رصيده إلى 15 نقطة من 24 مباراة، في المركز السادس عشر والأخير من ترتيب دوري روشن السعودي، بعد تحقيق الفوز الأول في تاريخه على الهلال في دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الهلال عند 46 نقطة من 24 مباراة، في المركز الرابع، بفارق 10 نقاط عن الاتحاد المتصدر.