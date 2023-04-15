إدارة الباطن تحسم موقفها من إمكانية تقديم شكوى ضد موسى ماريغا

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الباطن لن تقوم بتقديم شكوى ضد موسى ماريغا، نجم الهلال، بعدما بدر منه تجاه الكرواتي زدرافكو لوغاروسيتش، مدرب الباطن، بعد نهاية مباراة الفريقين في الدوري السعودي، مساء أمس الجمعة.

وكان ماريغا قد انفعل على مدرب الباطن ودفعه بقوة أثناء التوجه لمصافحته، عقب نهاية المباراة التي شهدت فوزًا تاريخيًا للباطن على الهلال بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.