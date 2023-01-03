نادي الاتحاد السعودي يعلن رسميا تمديد عقد مارسيلو غروهي
أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميا تمديد التعاقد مع الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي لموسم قادم ينتهي في يونيو 2024.
وكان عقد غروهي مع نادي الاتحاد ينتهي في يونيو المقبل، قبل أن يوقع على عقد جديد لمدة موسم إضافي.
وقال مارسيلو غروهي، عبر فيديو بثه حساب نادي الاتحاد السعودي عبر تويتر، اليوم الثلاثاء: "مرحبا، جئت لأخبركم أنني جددت عقدي مع أفضل نادٍ في آسيا، وسأبذل قصارى جهدي رفقة زملائي من أجل تحقيق أهداف النادي".
وأضاف الحارس البرازيلي موجها كلامه للجماهير: "ولكنكم تستحقون ذلك وخالص تحياتي وسنبقى معا للأبد".
وكان ناديا ساوباولو وغريميو البرازيليان مهتمين بالتعاقد مع مارسيلو غروهي، قبل أن يمدد تعاقده رسميا.
ولعب غروهي، البالغ من العمر 35 عاما، لنادي غريميو البرازيلي، في الفترة من 2004 إلى 2018، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2005.
وحقق غروهي مع غريميو الدوري البرازيلي الدرجة الثانية في 2005، كأس البرازيل 2016، كوبا ليبرتادوريس 2017، وريكوبا سودأمريكانا في 2018.
ويعتبر غروهي من الركائز الأساسية في تشكيلة نادي الاتحاد خلال الفترة الماضية، وهو أكثر حارس في الدوري السعودي حفاظا على نظافة شباكه في 2022 خلال 14 مباراة.
ويستعد نادي الاتحاد لمواجهة الهلال، الخميس المقبل، في الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
ويحتل نادي الاتحاد المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال، صاحب المركز الخامس، ولكن العميد له مباراة مؤجلة ضد الشباب ستقام في 9 يناير الجاري.