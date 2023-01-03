نادي الاتحاد السعودي يعلن رسميا تمديد عقد مارسيلو غروهي

أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميا تمديد التعاقد مع الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي لموسم قادم ينتهي في يونيو 2024.

وكان عقد غروهي مع نادي الاتحاد ينتهي في يونيو المقبل، قبل أن يوقع على عقد جديد لمدة موسم إضافي.

وقال مارسيلو غروهي، عبر فيديو بثه حساب نادي الاتحاد السعودي عبر تويتر، اليوم الثلاثاء: "مرحبا، جئت لأخبركم أنني جددت عقدي مع أفضل نادٍ في آسيا، وسأبذل قصارى جهدي رفقة زملائي من أجل تحقيق أهداف النادي".

وأضاف الحارس البرازيلي موجها كلامه للجماهير: "ولكنكم تستحقون ذلك وخالص تحياتي وسنبقى معا للأبد".