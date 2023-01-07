ماركو رويس لاعب بروسيا دورتموند على رادار النصر السعودي

كشفت صحيفة "dailymail" البريطانية عن اهتمام نادي النصر السعودي بالتعاقد مع الألماني ماركو رويس، لاعب بروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم السبت، إن إدارة النصر تأمل في إقناع ماركو رويس، بتجاهل الاهتمام بالدوري الإنجليزي، من أجل اللعب بالدوري السعودي إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماركو رويس الذي ينتهى عقده بنهاية الموسم، لم يتم استبعاد احتمالية البقاء في ألمانيا، على الرغم من أن دورتموند لم يتمكن حتى الآن من التوصل إلى اتفاق لتمديد عقده.

ويلعب ماركو رويس، البالغ من العمر 33 عاما، لبروسيا دورتموند الألماني منذ 2012، قادما من بروسيا مونشنغلادباخ الذي لعب له لمدة 3 مواسم.

وشارك ريوس في 350 مباراة مع دورتموند طوال مسيرته، وسجل 165 هدفًا وحصل مرتين على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني.