ماركو رويس لاعب بروسيا دورتموند على رادار النصر السعودي
كشفت صحيفة "dailymail" البريطانية عن اهتمام نادي النصر السعودي بالتعاقد مع الألماني ماركو رويس، لاعب بروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم السبت، إن إدارة النصر تأمل في إقناع ماركو رويس، بتجاهل الاهتمام بالدوري الإنجليزي، من أجل اللعب بالدوري السعودي إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وأشارت الصحيفة إلى أن ماركو رويس الذي ينتهى عقده بنهاية الموسم، لم يتم استبعاد احتمالية البقاء في ألمانيا، على الرغم من أن دورتموند لم يتمكن حتى الآن من التوصل إلى اتفاق لتمديد عقده.
ويلعب ماركو رويس، البالغ من العمر 33 عاما، لبروسيا دورتموند الألماني منذ 2012، قادما من بروسيا مونشنغلادباخ الذي لعب له لمدة 3 مواسم.
وشارك ريوس في 350 مباراة مع دورتموند طوال مسيرته، وسجل 165 هدفًا وحصل مرتين على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني.
وينشط اللاعب الألماني في مركز الوسط الهجومي وكجناح، وشارك هذا الموسم مع ناديه في 9 مباريات، سجل خلالها هدفين، وساهم في صناعة هدفين، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 9 ملايين يورو.
وقررت إدارة نادي النصر الاستغناء عن الكاميروني فينسنت أبو بكر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لاكتمال عدد الأجانب الـ8، وسجلت البرتغالي كريستيانو رونالدو في قائمة "العالمي".
وحقق النصر فوزا، مساء أمس، على نظيره الطائي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ورفع النصر رصيده إلى 29 نقطة ليحافظ على صدارته لجدول دوري المحترفين وبفارق 4 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني.