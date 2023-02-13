هل سيكمل نادي الهلال منافسات دوري روشن السعودي بفريق "الرديف والشباب"؟

رد الأرجنتيني رامون دياز، مدرب نادي الهلال السعودي، على التقارير التي أشارت إلى وجود خطة لدى النادي بإكمال منافسات بطولة دوري روشن السعودي بفريق مكون من الرديف والشباب، وذلك من أجل تكريس نفسه لكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.

وقال دياز في تصريحات تلفزيونية عقب عودة الهلال للرياض إثر المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي نال خلالها الميدالية الفضية: "بالطبع لا لن يحدث هذا، لدينا مجموعة كبيرة من اللاعبين الجيدين وسنستمر على المنافسة في جميع البطولات، وسيعود إلينا بعض اللاعبين الذين لم يسافروا مع المجموعة للمغرب لأسباب مختلفة، وبالتالي سنقاتل على كل الجبهات لدينا ما يكفي من المواهب".