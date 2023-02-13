هل سيكمل نادي الهلال منافسات دوري روشن السعودي بفريق "الرديف والشباب"؟
رد الأرجنتيني رامون دياز، مدرب نادي الهلال السعودي، على التقارير التي أشارت إلى وجود خطة لدى النادي بإكمال منافسات بطولة دوري روشن السعودي بفريق مكون من الرديف والشباب، وذلك من أجل تكريس نفسه لكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.
وقال دياز في تصريحات تلفزيونية عقب عودة الهلال للرياض إثر المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي نال خلالها الميدالية الفضية: "بالطبع لا لن يحدث هذا، لدينا مجموعة كبيرة من اللاعبين الجيدين وسنستمر على المنافسة في جميع البطولات، وسيعود إلينا بعض اللاعبين الذين لم يسافروا مع المجموعة للمغرب لأسباب مختلفة، وبالتالي سنقاتل على كل الجبهات لدينا ما يكفي من المواهب".
وكان الناقد الرياضي سامي الحريري بدوره قال في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “الشائعات المتداولة حول تفريغ فريق الهلال لآسيا وكأس الملك غير صحيحة، لكن أتمنى أن تكون صحيحة، على الأقل بمباراة الفيحاء، خاصة أن لديه مباراة مع شباب الأهلي في آسيا، ويجب أن يعطي لها الأولوية”.
وأضاف: "صحيح أن هناك إرهاقًا واختلافًا عن الآخرين، لكن النادي العريق الذي اعتاد على الألقاب لم يتركها، وعلينا أن ننظر إلى ما قاله لاعب ريال مدريد توني كروس بعد فوزه بكأس العالم، وهو أنه يركز الآن على المباراة المقبلة”.
وكانت تقارير صحفية سعودية، أفادت بأن الإدارة الهلالية وبالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الكروي الأول تدرس قرارًا بإكمال ما تبقى من مباريات دوري روشن للمحترفين (15 مباراة) بالفريق الرديف المكون من اللاعبين البدلاء ومعهم مجموعة من لاعبي فئة الشباب، وتفريغ لاعبي الفريق الأول لمسابقتي دوري أبطال آسيا وكأس الملك، وهو ما تم نفيه من قبل المدرب.
يذكر أن الهلال يحتل المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 32 نقطة من 15 مباراة، بفارق 5 نقاط عن فريق النصر، المتصدر بـ37 نقطة من 16 مباراة، علمًا بأن العالمي يتفوق بفارق الأهداف عن الاتحاد “الوصيف” والشباب “الثالث”.