صالح الصقري يعتذر للاعبي الاتحاد السابقين بعد تصريح "هروب اللاعبين من فحص المنشطات" (فيديو)
قدم صالح الصقري، نجم نادي الاتحاد السعودي السابق، اعتذاره لزملائه السابقين في الفريق، بعدما تعرض لانتقادات قوية خلال الساعات الماضية، بسبب تصريحاته بشأن هروب بعض اللاعبين من فحص المنشطات.
وقال الصقري، في فيديو نشره الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه على تويتر، يوم السبت: "أعتذر لنادي الاتحاد الكبير وجمهوره العظيم وأخواني اللاعبين، على ما بدر مني والتصريح الذي لم أكن موفقا فيه، لم أوفق فيما ذكرت، أنا أخطأت وجلّ من لايخطئ، وأتمنى من الجمهور يتقبل اعتذاري".
وكان صالح الصقري قال خلال تصريحاته على قناة SSC NEWS: "بعض زملائي في الفريق كانوا يدعون الإصابة بالتدريبات، في حال تم اختيارهم من قبل لجنة المنشطات؛ للهروب من الفحص".
وخرج العديد من الإعلاميين للرد على الصقري، حيث قال تركي الغامدي، عبر حسابه على تويتر: "كلام صالح الصقري بشأن لاعبي الاتحاد والمنشطات يسيء له فقط.. ولا يقلل من قيمة وإنجازات نادي كبير بحجم الاتحاد.. الخاسر الأكبر هو الصقري الذي خسر احترام زملائه وسقط من عيون الاتحاديين وخرج من قلوبهم.. أما (العميد) فسيظل شامخا مهما حاول المتربصون استغلال مثل هذه التصريحات".
وقال الإعلامي عدنان جستنية: "صالح الصقري أساء لنادي الاتحاد ولم أكن أتوقع أن ينزلق لهذا الرأي، وكلامه فيه إساءة للجنة المنشطات قبل الإسارة لنفسه وزملائه".
وقال الإعلامي محمد البكيري: "أُقدر الكابتن صالح الصقري اللاعب والإداري السابق بنادي الاتحاد على المستوى الشخصي لكن الكلام الخطير وخطير جداً.. الذي أدلى به في هذا المقطع، وفيه إساءة وتشويه صريح لكيان عريق بما قاله ووصفه، لذا عليه إما أن يثبته وإما أن يُحاسب عليه”.
يذكر أن صالح الصقري انتقل إلى فريق الاتحاد عام 1999 قادما من فريق الطائي، واستمر مع "النمور" حتى رحيله عام 2012، حيث انتقل إلى فريق الاتفاق السعودي، ولم يلعب كثيرا في الاتفاق وقرر بعدها الاعتزال النهائي، حيث حدثت أزمة بينه وبين رئيس الاتفاق وقتها محمد الفايز.