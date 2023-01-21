صالح الصقري يعتذر للاعبي الاتحاد السابقين بعد تصريح "هروب اللاعبين من فحص المنشطات" (فيديو)

قدم صالح الصقري، نجم نادي الاتحاد السعودي السابق، اعتذاره لزملائه السابقين في الفريق، بعدما تعرض لانتقادات قوية خلال الساعات الماضية، بسبب تصريحاته بشأن هروب بعض اللاعبين من فحص المنشطات.

وقال الصقري، في فيديو نشره الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه على تويتر، يوم السبت: "أعتذر لنادي الاتحاد الكبير وجمهوره العظيم وأخواني اللاعبين، على ما بدر مني والتصريح الذي لم أكن موفقا فيه، لم أوفق فيما ذكرت، أنا أخطأت وجلّ من لايخطئ، وأتمنى من الجمهور يتقبل اعتذاري".