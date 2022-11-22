"ما راح تفوز".. علي البليهي يكشف عن حديثه في لقطته الشهيرة مع ميسي (فيديو)

كشف علي البليهي، مدافع المنتخب السعودي، عن حديثه والكلمات التي وجهها للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين، يوم الثلاثاء، وانتهت بفوز "الأخضر" بنتيجة (2-1).

والتقط أحد المشجعين السعوديين في ستاد لوسيل، مقطع فيديو يظهر علي البليهي مدافع المنتخب السعودي، يوجه بعض الكلمات لليونيل ميسي قائد الأرجنتين.

وبعد انتباه لاعبي الأرجنتين والسعودية لما حدث نشبت مشاجرة صغيرة سرعان ما هدأت.

ولم يستجب ميسي لاستفزازات البليهي، لكن تدخل بعض اللاعبين أظهر ما حدث.

وقال البليهي، في فيديو متداول له عقب المباراة: "قلت له أتوقع أنك لن تفوز، نعم قلت له ما راح تفوز".