سعود الرمان: من يرفع قرار عقوبة الهلال سيحمل لقب "فاسد الرياضة السعودية" (فيديو)
جدد الخبير القانوني سعود الرمان، التأكيد أنه من غير الممكن ما يحاول البعض السعي إليه، بشأن رفع عقوبة منع نادي الهلال السعودي من التعاقدات خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
وتم توقيع عقوبة بمنع الهلال من القيد في الصيف الماضي والشتاء الجاري، على خلفية قضية لاعبه محمد كنو، الذي وقع للنصر بعد دخوله الفترة الحرة في يناير الماضي، ثم عاد ومدد عقده مع الفريق بعدها بأيام.
وراجت تقارير عن إمكانية رفع العقوبة عن "الزعيم"، بداعي أنه مقبل على تمثيل الوطن في كأس العالم للأندية التي ستقام بالمغرب الشهر المقبل، ويحتاج لتدعيم صفوفه.
وقال سعود الرمان، في تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "أيًّا كان المسمى، لا بد أن يدرك مَن يريد أن يُصدر هذا القرار أمرين اثنين، أن اللوائح والنظام والقانون وضعت لتطبق على المخالف أيًّا كان، وثانيا، مَن سيصدر هذا القرار سيكون ابتدع أمرًا فاسدًا وبالتالي يصح أن نطلق عليه لقب فاسد الرياضة السعودية".
وأضاف: "فمن يتجرأ أن يحمل هذا اللواء ويضع نفسه رقم واحد بفاسد الرياضة السعودية؟، وهذا خطر جدًّا، هذا يعني أن كل ناد يوقع مع لاعبين على مزاجه ويعاقب ثم يطالب بالعفو، لا تدخلونا في متاهات".
وتابع: "المعلومة التي أعرفها هي أن الاتحاد السعودي ممثلًا بلجنة الاحتراف أرسل خطابًا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للتأكيد أن الهلال وقعت عليه عقوبة رياضية بمنع فترتي تسجيل، وتم تأييد القرار من مركز التحكيم السعودي، وبالتالي أصبحت عقوبة إلزامية على الاتحاد السعودي".
ولا تعد هذه التصريحات الأولى لرمان بهذا الشأن، حيث أكد من قبل، أنه حتى العفو الرياضي لا يمكن أن ينقذ الهلال من العقوبة، مشيرًا إلى أن غرفة فض المنازعات استندت في العقوبة إلى المادة 43\5، والتي تنص على أن يكون المنع لفترتين كاملتين متتاليتين، لذلك لا اجتهاد مع النص.
وأكد الرمان أن العقوبة على الهلال رياضية وليست انضباطية، موضحًا أن العقوبة الانضباطية يمكن أن يكون لها مخرج، لكن الرياضية، لا يمكن للجنة الأولمبية أو اتحاد كرة القدم إصدار عفو بشأنها أو تعليقها للفترة التالية.
ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة وذلك بعد خوض 13 جولة، حيث حقق 7 انتصارات وتعادل في 5 مباريات وخسر مباراة واحدة.
ويمثل الهلال السعودي، آسيا، في كأس العالم للأندية 2022، التي ستنظمها المغرب مطلع فبراير 2023، كونه بطلاً لنسخة دوري أبطال آسيا عام 2021.
ومن المقرر، أن تستضيف النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 2022، من الـ1 من فبراير 2023 إلى الـ11 من الشهر ذاته.