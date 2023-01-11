سعود الرمان: من يرفع قرار عقوبة الهلال سيحمل لقب "فاسد الرياضة السعودية" (فيديو)

جدد الخبير القانوني سعود الرمان، التأكيد أنه من غير الممكن ما يحاول البعض السعي إليه، بشأن رفع عقوبة منع نادي الهلال السعودي من التعاقدات خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وتم توقيع عقوبة بمنع الهلال من القيد في الصيف الماضي والشتاء الجاري، على خلفية قضية لاعبه محمد كنو، الذي وقع للنصر بعد دخوله الفترة الحرة في يناير الماضي، ثم عاد ومدد عقده مع الفريق بعدها بأيام.

وراجت تقارير عن إمكانية رفع العقوبة عن "الزعيم"، بداعي أنه مقبل على تمثيل الوطن في كأس العالم للأندية التي ستقام بالمغرب الشهر المقبل، ويحتاج لتدعيم صفوفه.

وقال سعود الرمان، في تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "أيًّا كان المسمى، لا بد أن يدرك مَن يريد أن يُصدر هذا القرار أمرين اثنين، أن اللوائح والنظام والقانون وضعت لتطبق على المخالف أيًّا كان، وثانيا، مَن سيصدر هذا القرار سيكون ابتدع أمرًا فاسدًا وبالتالي يصح أن نطلق عليه لقب فاسد الرياضة السعودية".

وأضاف: "فمن يتجرأ أن يحمل هذا اللواء ويضع نفسه رقم واحد بفاسد الرياضة السعودية؟، وهذا خطر جدًّا، هذا يعني أن كل ناد يوقع مع لاعبين على مزاجه ويعاقب ثم يطالب بالعفو، لا تدخلونا في متاهات".