ترتيب الدوري السعودي: الاتحاد يقلب الطاولة على الباطن ويرتقي للوصافة "مؤقتا"

اقتنص فريق الاتحاد، فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الباطن، بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

في الدقيقة 23، وعلى عكس مجريات المواجهة، سجل الباطن، هدف التقدم، عن طريق نجمه يوسف الشمري؛ بعد قطع الكرة من حمد الله.

وظل الباطن صامدًا، حتى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، من عمر الشوط الأول، عندما عادل المغربي عبدالرزاق حمدالله للاتحاد، من علامة الجزاء.