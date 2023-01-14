ترتيب الدوري السعودي: الاتحاد يقلب الطاولة على الباطن ويرتقي للوصافة "مؤقتا"
مباراة مثيرة بين الاتحاد والباطن في دوري روشن السعودي.
اقتنص فريق الاتحاد، فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الباطن، بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
في الدقيقة 23، وعلى عكس مجريات المواجهة، سجل الباطن، هدف التقدم، عن طريق نجمه يوسف الشمري؛ بعد قطع الكرة من حمد الله.
وظل الباطن صامدًا، حتى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، من عمر الشوط الأول، عندما عادل المغربي عبدالرزاق حمدالله للاتحاد، من علامة الجزاء.
وفي الشوط الثاني، حصل الاتحاد على ركلة جزاء أخرى، ترجمها النجم البرازيلي رومارينيو بنجاح، في شباك الباطن، في الدقيقة 50.
بهذه النتيجة، ارتقى الاتحاد، إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي "مؤقتًا"، برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر "المتصدر".
فيما تجمد رصيد الباطن، عند نقطتين فقط، في المركز السادس عشر "الأخير"، في جدول ترتيب الدوري.