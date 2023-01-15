رودي غارسيا يؤكد مشاركة كريستيانو رونالدو في مباراة النصر ضد الاتفاق

أكد رودي غارسيا، مدرب النصر، مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لأول مرة بقميص "العالمي" أمام الاتفاق الأسبوع المقبل في الدوري السعودي للمحترفين.

وتعاقد النصر مع رونالدو، البالغ 37 عاما، في صفقة ضخمة قبل نحو أسبوعين لكنه غاب في مباراتين أمام الطائي والشباب بسبب إيقاف سابق منذ كان في مانشستر يونايتد.

وأبلغ غارسيا مؤتمرا صحفيا عقب التعادل دون أهداف مع الشباب ليحافظ على صدارة الدوري، يوم السبت "رونالدو سيكون حاضرا أمام الاتفاق"، يوم الأحد 22 يناير/ كانون الثاني في استاد مرسول بارك بالجولة 14.

وانضم المهاجم الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، الذي كان بلا ناد بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي في نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى النصر بعقد يستمر عامين ونصف في صفقة قدرت وسائل إعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو.

لكن الهداف التاريخي للمنتخبات ولريال مدريد قد يخوض مباراته الأولى في السعودية خلال لقاء ودي يجمع لاعبي النصر والهلال سويا ضد باريس سان جيرمان يوم 19 هذا الشهر.