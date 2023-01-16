هل يتعاقد النصر السعودي مع حارس جديد بعد إصابة أوسبينا؟

كشفت صحيفة "الرياضية" في تقرير لها، يوم الإثنين، عن إمكانية تجاه إدارة النصر السعودي للتعاقد مع حارس أجنبي جديد بشكل كبير خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها الكولومبي دافيد أوسبينا، حارس مرمى الفريق، إذ سيتم اعتماد الفكرة أو إلغاؤها بشكل رسمي فور تشخيصه النهائي.

وكان أوسبينا تعرض لإصابة قوية في مواجهة فريقه الأخيرة أمام الشباب، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي والتي انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وقال النصر في بيان عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أوضحت نتائج الأشعة التي أجريت على أوسبينا، إصابته بكسر في أحد عظام المرفق، وسيغيب عن الملاعب لمدة 6 أسابيع".