ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يعبر الخليج بثنائية (فيديو)

ورفع إيغالو رصيده إلى 14 هدفا متساويا مع البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر، وأصبح على بعد هدف واحد فقط للحاق بالمغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، متصدر الترتيب العام للهدافين برصيد 15 هدفاً.

وبهذا الفوز، يخطو الهلال خطوة مهمة نحو اللحاق بفرق الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 42 نقطة معززاً موقعه في المركز الرابع، وباتت حظوظه كبيرة في إزاحة الشباب (44 نقطة)، والصعود إلى المركز الثالث في حال فوزه على الفيحاء، الثلاثاء، في لقاء مؤجل من الجولة الـ17.

حال فوز الهلال في مواجهة الفيحاء المقبلة سيقلص الفارق بينه وبين النصر الثاني إلى 4 نقاط، والاتحاد المتصدر إلى 5 نقاط قبل انطلاق منافسات الجولة الـ22.

في المقابل، واصل الخليج غيابه عن الانتصارات للمباراة الخامسة تواليا (4 هزائم وتعادل)، وبذلك تجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الـ14.