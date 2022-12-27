ترتيب دوري "يلو" بعد تعادل الأهلي مع العربي

تعادل النادي الأهلي مع نظيره العربي، سلبيا، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، في ملعب إدارة التعليم، في إطار منافسات الجولة الـ14 لدوري "يلو" السعودي.

وسعى الأهلي على مدار الشوطين لإدراك الفوز، ولكنه واجه ندية كبيرة من فريق العربي.

وكان حكم المباراة قد احتسب ركلة جزاء لصالح العربي في الدقيقة 13، قبل أن يقرر إلغاءها بعد العودة إلى تقنية الـVAR.

وشهدت الدقيقة 41، هجمة خطيرة من رياض بودبوز، لاعب الأهلي، على مرمى العربي بتسديدة قوية خارج منطقة الـ18، قبل أن تمر الكرة فوق العارضة.

وقام الحكم بإلغاء ركلة جزاء أخرى لصالح العربي في الدقيقة 71، بعد اللجوء إلى تقنية VAR.