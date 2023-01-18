هدفا كريستيانو رونالدو جونيور مع أكاديمية مهد (فيديو)

لفت كريستيانو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، الأنظار إليه بشدة، بعدما ظهر في مباراة بأكاديمية "مهد" السعودية، التي التحق بها اللاعب الصغير، في مواجهة فريق الشعلة.

وضمن عدة فيديوهات نشرت لابن الأسطورة البرتغالي ظهر كريستيانو جونيور وهو يسجل هدفين خلال مواجهة أكاديمية مهد لنظيرتها الشعلة، مساء الثلاثاء.

وسجل نجل رونالدو هدفين، الأول من ركلة جزاء والثاني بقدمه اليسرى بطريقة مميزة، حيث احتفى به زملاؤه بشكل رائع.

وانتهى اللقاء الذي جمع الفريقين بفوز أكاديمية مهد بنتيجة (3-2).