هدفا كريستيانو رونالدو جونيور مع أكاديمية مهد (فيديو)
لفت كريستيانو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، الأنظار إليه بشدة، بعدما ظهر في مباراة بأكاديمية "مهد" السعودية، التي التحق بها اللاعب الصغير، في مواجهة فريق الشعلة.
وضمن عدة فيديوهات نشرت لابن الأسطورة البرتغالي ظهر كريستيانو جونيور وهو يسجل هدفين خلال مواجهة أكاديمية مهد لنظيرتها الشعلة، مساء الثلاثاء.
وسجل نجل رونالدو هدفين، الأول من ركلة جزاء والثاني بقدمه اليسرى بطريقة مميزة، حيث احتفى به زملاؤه بشكل رائع.
وانتهى اللقاء الذي جمع الفريقين بفوز أكاديمية مهد بنتيجة (3-2).
وخاض كريستيانو جونيور عدة تجارب سابقة في كبرى الأكاديميات الكروية بالقارة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، حين لعب من قبل في صفوف أكاديمية الشبان بنادي مانشستر يونايتد خلال الفترة من العام 2021 حتى العام 2022.
وقبل ذلك، لعب كريستيانو جونيور داخل أكاديمية الشبان بنادي يوفنتوس الإيطالي، خلال الفترة من العام 2018 حتى العام 2021، علما بأنه لعب لفترة أخرى في أكاديمية الناشئين بنادي ريال مدريد قبل العام 2018، حيث نجح حينها في تسجيل 50 هدفا خلال 20 مباراة بقميص شبان الميرنغي.
ويهتم كريستيانو جونيور كثيرا بكرة القدم مثل والده رونالدو؛ حيث أكد رونالدو في مقابلة سابقة أنه يريد أن يصبح ابنه لاعبا مثله، معتقدا أنه يملك ما يجعله رياضيا ناجحا، مع تمتعه بعقلية مميزة رغم صغر سنه، وحبه المستمر لممارسة رياضة كرة القدم داخل المنزل وخارجه في أكاديميات اللعبة المتخصصة.