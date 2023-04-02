سعود الصرامي: سلمان الفرج يجهز لإعلان اعتزاله كرة القدم (فيديو)

كشف سعود الصرامي، مدير المركز الإعلامي السابق لنادي النصر السعودي، عن وجود رغبة لدى سلمان الفرج، نجم نادي الهلال، باتخاذ قرار اعتزال عالم كرة القدم؛ بسبب تعدد إصاباته في الفترة الماضية، وهو الأمر الذي تسبب في ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة.

وقال الصرامي، في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت: "سلمان الفرج قائد الهلال والمنتخب السعودي سيعقد جلسة الأسبوع المقبل مع شخصية اعتبارية هلالية لتقديم خطاب الاعتزال، كما أن هناك ضغطا من هذه الشخصية لإثنائه عن اتخاذ هذا القرار".

وأضاف: "هذا القرار نابع من اللاعب بسبب تعدد إصاباته في الفترة الماضية، وسلمان الفرج لديه نهائي دوري أبطال آسيا ويريد أن يكون خير ختام له، وما أعرفه أنه عازم على الاعتزال ولكن هناك شخصية اعتبارية تسعى لإقناعه بإكمال عقده مع الفريق حتى 2025".