سعود الصرامي: سلمان الفرج يجهز لإعلان اعتزاله كرة القدم (فيديو)
كشف سعود الصرامي، مدير المركز الإعلامي السابق لنادي النصر السعودي، عن وجود رغبة لدى سلمان الفرج، نجم نادي الهلال، باتخاذ قرار اعتزال عالم كرة القدم؛ بسبب تعدد إصاباته في الفترة الماضية، وهو الأمر الذي تسبب في ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة.
وقال الصرامي، في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت: "سلمان الفرج قائد الهلال والمنتخب السعودي سيعقد جلسة الأسبوع المقبل مع شخصية اعتبارية هلالية لتقديم خطاب الاعتزال، كما أن هناك ضغطا من هذه الشخصية لإثنائه عن اتخاذ هذا القرار".
وأضاف: "هذا القرار نابع من اللاعب بسبب تعدد إصاباته في الفترة الماضية، وسلمان الفرج لديه نهائي دوري أبطال آسيا ويريد أن يكون خير ختام له، وما أعرفه أنه عازم على الاعتزال ولكن هناك شخصية اعتبارية تسعى لإقناعه بإكمال عقده مع الفريق حتى 2025".
قائد فريق الهلال والمنتخب السعودي عانى كثيراً هذا الموسم من الإصابات التي لحقت به، كان آخرها التي أعلنها الهلال، مؤخرا، بإصابته في منطقة الحوض خلال تدريبات الفريق، وهي الإصابة التي تكررت للفرج هذا الموسم كذلك.
وتعرض الفرج لأربع إصابات مختلفة هذا الموسم، حيث بدأ الموسم بتعرضه لإصابة عضلية مع فريقه الهلال، قبل أن يتعرض لثاني إصابة له في الكتف خلال ودية المنتخب السعودي أمام آيسلندا، فيما كانت الإصابة الثالثة في مونديال قطر 2022، حيث تجددت له إصابة عضلة الساق، وغيبته عن الملاعب حتى نهاية فبراير الماضي، والآن تعرض الفرج لإصابة رابعة هي "الحوض"، وهي الإصابة التي تكررت له قبل عدة جولات.
وكانت بطولة دوري أبطال آسيا هي المنافسة الأكثر حضوراً لسلمان الفرج، حيث شارك في كافة المباريات التسع التي خاضها الفريق، ورغم مشاركته كلاعب بديل في عدد من المباريات، فإنه شارك في ست مباريات من دور المجموعات، وثلاث مباريات في الأدوار الإقصائية.
أما على صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، فقد خاض الهلال 19 مباراة حتى الآن، حيث شارك الفرج في ست مباريات منها، وغاب عن 13 مواجهة بداعي الإصابة، منها واحدة فضّل الجهاز الفني إراحته لشعوره بآلام؛ خشية تفاقهما.
وحقق الفرج مع الهلال 21 بطولة؛ منها 7 في الدوري، و6 مرات كأس ولي العهد، و3 مرات كأس خادم الحرمين الشريفين، ومثلها كأس السوبر، ودوري أبطال آسيا مرتين عامي 2019 و2021، فيما خاض 71 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده سجل خلالها 8 أهداف.