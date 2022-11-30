تقرير: فينيست أبو بكر يقترب من الرحيل عن النصر السعودي في الميركاتو الشتوي
كشف موقع "stargazetesi" التركي أن الكاميروني فينيست أبو بكر، لاعب نادي النصر السعودي، يقترب من نهاية مشواره مع "العالمي"، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقال الموقع التركي إن أبو بكر وصل إلى مفترق طرق مع نادي النصر، حيث أبلغ إدارته برغبته في الرحيل، ومن المرجح أن يترك اللاعب الكاميروني ناديه السعودي خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وأشار الموقع إلى أن أبو بكر مصمم على مواصلة مسيرته في أوروبا، حيث أبلغ وكيل أعماله لمناقشة إدارة بشكتاش التركي في إمكانية العودة لصفوفه، حيث أصبح القرار النهائي للمهاجم الكاميروني في يد المدرب شينول غونيش.
وذكرت تقارير صحفية سابقة أن أبو بكر يقترب من الرحيل عن النصر، وأن نادي طرابزون سبور التركي يرغب في التعاقد معه ليحل بديلا للمهاجم ماكسي غوميز، مشيرا إلى أن أبو بكر يدرس العرض لأنه لم يستطع الحصول على العرض الذي توقعه من فرق أخرى.
يذكر أن العديد من الأندية أبدت اهتمامها بضم النجم الكاميروني، وأبرزها ناديا الراية والغرافة القطريان، بالإضافة لرغبة أندية فنربخشة، وغلطة سراي، وطرابزون سبور، والزمالك المصري في كسب خدمات المهاجم الكاميروني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وينتهي عقد المهاجم الكاميروني مع نادي النصر في يونيو 2024، بعد أن انضم إليه في صيف 2021 قادما من نادي بشكتاش بعقد مدته 3 سنوات.
وبدأ أبو بكر صاحب الـ30عاما، مسيرته مع نادي فالنسيان الفرنسي حتى انتقل لنادي لوريان في 2013 قبل أن ينضم لنادي بورتو.
وتبلغ القيمة السوقية لأبو بكر 7 ملايين يورو، وخاض اللاعب مع النصر الموسم الماضي 24 مباراة، وأحرز 8 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة، في حين شارك هذا الموسم مع الفريق خلال 8 مباريات، وأحرز هدفين فقط.
ويشارك أبو بكر حاليا مع منتخب الكاميرون، حيث قدم أداء جيدا خلال مباراة منتخب بلاده ضد صربيا في كأس العالم 2022، حتى حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.