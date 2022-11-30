تقرير: فينيست أبو بكر يقترب من الرحيل عن النصر السعودي في الميركاتو الشتوي

كشف موقع "stargazetesi" التركي أن الكاميروني فينيست أبو بكر، لاعب نادي النصر السعودي، يقترب من نهاية مشواره مع "العالمي"، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال الموقع التركي إن أبو بكر وصل إلى مفترق طرق مع نادي النصر، حيث أبلغ إدارته برغبته في الرحيل، ومن المرجح أن يترك اللاعب الكاميروني ناديه السعودي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأشار الموقع إلى أن أبو بكر مصمم على مواصلة مسيرته في أوروبا، حيث أبلغ وكيل أعماله لمناقشة إدارة بشكتاش التركي في إمكانية العودة لصفوفه، حيث أصبح القرار النهائي للمهاجم الكاميروني في يد المدرب شينول غونيش.