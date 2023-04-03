نادي الشباب يتجه لتجديد عقد الأرجنتيني إيفر بانيغا
تستعد إدارة نادي الشباب السعودي لتجديد تعاقدها مع الأرجنتيني إيفر بانيغا، قائد الفريق، موسمًا إضافيًّا.
ودخل بانيغا الفترة الحرة في عقده، التي يحق له من خلالها التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لفريقه الحالي، إذ ينتهي عقده مع نادي الشباب في نهاية سبتمبر المقبل.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية، فإن إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان تملك خيار بند التمديد لموسم إضافي في حال لعب بانيغا أكثر من 50% من مباريات الموسم الأخير، إذ وضعت هذا الشرط عند التوقيع الرسمي قبل 3 مواسم في يناير 2020. وأشارت الصحيفة، إلى أن تمديد عقد اللاعب يشمل راتب اللاعب والمزايا المالية التي تم الاتفاق عليها مسبقًا، دون أي تحسينات.
وكانت إدارة الشباب تعاقدت مع بانيغا، البالغ 34 عامًا، قادمًا من إشبيلية الإسباني في صفقة قدرت بنحو 20 مليون يورو.
وشارك بانيغا في 81 مباراة بمختلف المسابقات سجَّل خلالها 19 هدفًا وصنع 20، ولعب دقائق تصل إلى نحو أكثر من 7 آلاف دقيقة.
ويملك بانيغا في رصيده 5 بطولات رسمية مع الفرق التي لعب لها، محققًا لقب كوبا ليبرتادوريس مع بوكا جونيورز عام 2007، ثم كأس الملك الإسباني مع فالنسيا عام 2008، و3 بطولات للدوري الأوروبي مع إشبيلية، أعوام 2015، 2016، و2020، إلا أنه لم يظفر بأي لقب مع الشباب.