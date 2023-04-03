نادي الشباب يتجه لتجديد عقد الأرجنتيني إيفر بانيغا

تستعد إدارة نادي الشباب السعودي لتجديد تعاقدها مع الأرجنتيني إيفر بانيغا، قائد الفريق، موسمًا إضافيًّا.

ودخل بانيغا الفترة الحرة في عقده، التي يحق له من خلالها التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لفريقه الحالي، إذ ينتهي عقده مع نادي الشباب في نهاية سبتمبر المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية، فإن إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان تملك خيار بند التمديد لموسم إضافي في حال لعب بانيغا أكثر من 50% من مباريات الموسم الأخير، إذ وضعت هذا الشرط عند التوقيع الرسمي قبل 3 مواسم في يناير 2020. وأشارت الصحيفة، إلى أن تمديد عقد اللاعب يشمل راتب اللاعب والمزايا المالية التي تم الاتفاق عليها مسبقًا، دون أي تحسينات.