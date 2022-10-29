نادي الاتحاد مطالب بتسديد 100 مليون ريال لتسجيل اللاعبين في السوق الشتوي

كشفت صحيفة "الرياضية"، اليوم السبت، أنه من المنتظر أن يتلقى نادي الاتحاد السعودي، خلال الأيام المقبلة، خطابات من الاتحاد الدولي لكرة القدم، تفيد بمنعه من التسجيل حتى يدفع مستحقات 5 لاعبين سابقين.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد ممنوع من القيد في الفترة الشتوية بقرار محلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستحقات الصربي ألكسندر بريجوفيتش، وجاري رودريغيز من الرأس الأخضر، والبرازيلي جوناس دي سوزا، والإيفواري سيكو سانوجو، والتونسي أنيس البدري، لاعبي الاتحاد السابقين، تصل إلى نحو 100 مليون ريال.

والاتحاد حاليا ممنوع من التسجيل في السوق الشتوي المقبل بقرار من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على خلفية قضية ما يُعرف بالتسجيلات التي تخص عبدالرزاق حمدالله ونادي النصر.

وبحسب "الرياضية" فإن الإدارة القانونية في الاتحاد وضعت خطة مالية لإغلاق الملف ورفع المنع من التسجيل سواء بالتسديد أو الجدولة.

وكان الخبير القانوني أحمد الشيخي قد قال عبر حسابه على موقع "تويتر": "أنيس البدري يكسب رسميًا قضيته الشائكة في كاس ضد الاتحاد، حيث انتهت مهلة الاستئناف للمحكمة العليا".

وأضاف: "رسميًا.. لن يسجل نادي الاتحاد بالميركاتو الشتوي المقبل أي تعاقدات، إلا بالتسوية (وهو لا يزال ممنوعًا من التسجيل حاليًا بسبب قضية نياكاتي)".

وأوضح: "من التفاصيل: راتب اللاعب الشهري بالاتحاد كان أكثر من راتبه في تونس بحوالي 1166%، وقدم الاتحاد دليلًا رفضه الفيفا؛ لأنه بالعربية وغير مترجم".

ويملك الاتحاد 18 نقطة من 8 مباريات ويتأخر بـ4 نقاط عن المتصدر الشباب.