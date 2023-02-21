النصر السعودي يعلن إصابة بيتي مارتينيز بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي النصر السعودي إصابة الأرجنتيني بيتي مارتينيز بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.

ولم يكشف النادي في بيانه الرسمي، مدة غياب اللاعب، ليتأكد بذلك غيابه لفترة طويلة عن الملاعب وربما انتهاء موسمه مع النصر.

وقال النادي في تغريدة عبر الحساب الرسمي: "أوضحت الفحوص الطبية إصابة نجم النصر بيتي مارتينيز بقطع في الرباط المتصالب الأمامي للركبة اليسرى، أمنياتنا له بالشفاء والعودة أقوى بإذن الله".

ويرتبط اللاعب الذي حقق مع النصر لقب كأس السوبر السعودي موسم 2020-2021 مع النصر بعقد يمتد حتى صيف 2024.

وكان بيتي مارتينيز قد انضم إلى النصر في سبتمبر 2020 قادما من أتلانتا الأميركي، ويملك في رصيده 58 مباراة مع الفريق السعودي، و13 هدفا إلى جانب 10 تمريرات حاسمة.