ماركا: كريستيانو رونالدو سيلعب بصفوف النصر السعودي في يناير المقبل

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن البرتغالي كريستيانو رونالدو حسم موقفه بالموافقة على عرض نادي النصر السعودي، حيث سيلتحق بصفوفه بداية من يناير المقبل.

ورونالدو، البالغ من العمر 37 عامًا، كان قد توصل إلى اتفاق ودي مع نادي مانشستر يونايتد، بشأن فسخ العقد المبرم بينهما، لذا يخوض منافسات كأس العالم 2022، دون ارتباطه بأي نادٍ.

وأكدت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الإثنين، أن "رونالدو وافق على الانتقال للنصر السعودي بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم وراتب 200 مليون يورو سنوياً".