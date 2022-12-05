ماركا: كريستيانو رونالدو سيلعب بصفوف النصر السعودي في يناير المقبل
قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن البرتغالي كريستيانو رونالدو حسم موقفه بالموافقة على عرض نادي النصر السعودي، حيث سيلتحق بصفوفه بداية من يناير المقبل.
ورونالدو، البالغ من العمر 37 عامًا، كان قد توصل إلى اتفاق ودي مع نادي مانشستر يونايتد، بشأن فسخ العقد المبرم بينهما، لذا يخوض منافسات كأس العالم 2022، دون ارتباطه بأي نادٍ.
وأكدت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الإثنين، أن "رونالدو وافق على الانتقال للنصر السعودي بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم وراتب 200 مليون يورو سنوياً".
وأوضحت أن العقد به العديد من الحوافز الإعلانية، مما سيضع النجم البرتغالي كأعلى أجر لرياضي في العالم.
وكانت تقارير أخرى قد ربطت رونالدو بالانتقال لنادي الريان القطري.
ولم يحسم كريستيانو رونالدو موقفه من العروض العربية التي تلقاها بعد نهاية مسيرته مع مانشستر يونايتد، في انتظار نهاية منافسات كأس العالم 2022.
ويواجه رونالدو مع البرتغال، منتخب سويسرا، في مباراة تجمع الطرفين مساء غد الثلاثاء، ضمن دور الـ16 في كأس العالم.