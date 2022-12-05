كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

ماركا: كريستيانو رونالدو سيلعب بصفوف النصر السعودي في يناير المقبل

سيرتبط اللاعب البرتغالي مع النصر بعقد يستمر موسمين ونصف الموسم
فريق التحرير
فريق التحرير

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن البرتغالي كريستيانو رونالدو حسم موقفه بالموافقة على عرض نادي النصر السعودي، حيث سيلتحق بصفوفه بداية من يناير المقبل.

ورونالدو، البالغ من العمر 37 عامًا، كان قد توصل إلى اتفاق ودي مع نادي مانشستر يونايتد، بشأن فسخ العقد المبرم بينهما، لذا يخوض منافسات كأس العالم 2022، دون ارتباطه بأي نادٍ.

وأكدت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الإثنين، أن "رونالدو وافق على الانتقال للنصر السعودي بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم وراتب 200 مليون يورو سنوياً".

وأوضحت أن العقد به العديد من الحوافز الإعلانية، مما سيضع النجم البرتغالي كأعلى أجر لرياضي في العالم.

وكانت تقارير أخرى قد ربطت رونالدو بالانتقال لنادي الريان القطري.

كريستيانو رونالدو
تقارير: الريان القطري يدخل في خط المفاوضات مع كريستيانو رونالدو

ولم يحسم كريستيانو رونالدو موقفه من العروض العربية التي تلقاها بعد نهاية مسيرته مع مانشستر يونايتد، في انتظار نهاية منافسات كأس العالم 2022.

ويواجه رونالدو مع البرتغال، منتخب سويسرا، في مباراة تجمع الطرفين مساء غد الثلاثاء، ضمن دور الـ16 في كأس العالم.

الدوري السعودي

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