ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على نجران (فيديو)

اقتنص فريق الأهلي السعودي، فوزا ثمينا على حساب نظيره نجران، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من دوري يلو للدرجة الأولى.

وسجل عبد المقرن، هدف الأهلي الأول عند الدقيقة 71، من ضربة رأسية قوية على يمين حارس نجران.