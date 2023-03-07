ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على نجران (فيديو)
الأهلي السعودي يتصدر جدول ترتيب دوري يلو برصيد 52 نقطة.
اقتنص فريق الأهلي السعودي، فوزا ثمينا على حساب نظيره نجران، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من دوري يلو للدرجة الأولى.
وسجل عبد المقرن، هدف الأهلي الأول عند الدقيقة 71، من ضربة رأسية قوية على يمين حارس نجران.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، سجل مراد خضري هدف الأهلي الثاني في المباراة، بعدما تلقى كرة عرضية وضعها بقدمه على الطائر في المرمى.
واستفاد الأهلي من تعثر الحزم بالتعادل مع القادسية 1-1 في هذه الجولة، ليتراجع الفريق الحزماوي إلى المركز الثاني بـ50 نقطة.
بهذه النتيجة، يتصدر الأهلي جدول ترتيب دوري يلو برصيد 52 نقطة، بينما تجمد رصيد نجران عند 19 نقطة في المركز السابع عشر.