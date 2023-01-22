ماتيوس بيريرا نجم نادي الهلال على رادار الوحدة الإماراتي
كشفت صحيفة "UOL" البرازيلية عن اتجاه البرازيلي ماتيوس بيريرا، لاعب الهلال السعودي، إلى الانضمام لصفوف نادي الوحدة الإماراتي على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقالت الصحيفة البرازيلية إن بيريرا يقترب من الانضمام للنادي الإماراتي على سبيل الإعارة لمدة 4 أشهر، بالرغم من اهتمام ناديي كورينثيانز، وبوتافوغو البرازيليين بلاعب الهلال.
وكان الإعلامي البرازيلي، سمير كارفالهو، قد كشف أن بيريرا قدم طلبا شخصيا إلى نادي الهلال للسماح بمغادرة الفريق خلال الموسم الجديد.
وذكرت تقارير صحفية أن اللاعب البرازيلي دخل في خلاف مع رامون دياز، مدرب الهلال، حيث قام باستبعاده من آخر 3 مباريات على التوالي بقرار فني وليس بسبب إصابة اللاعب، وبالرغم من احتياج الفريق لخدماته بسبب كثرة إصابات لاعبي الفريق.
وسبق أن أبدى كل من ناديي كريستال بالاس الإنجليزي وليون الفرنسي اهتمامهما بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي خلال الموسم الجديد.
وانضم بيريرا للهلال في صيف 2021، بعقد يمتد لـ5 سنوات، قادما من وست بروميتش ألبيون، بصفقة قدرت بحوالي 16 مليون جنيه إسترليني.
ناصر الدوسري
إلى ذلك، كشفت صحيفة "الرياضية" عن تأجيل إدارة نادي الهلال مفاوضاتها مع وكيل ناصر الدوسري، لاعب الفريق، الذي سيدخل الفترة الحرة من عقده في يناير المقبل، حتى نهاية الموسم الجاري.
وقالت الصحيفة إن اللاعب اختلف مع الهلال على المقابل المادي، الذي سيحصل عليه في العقد الجديد، في حين اتفق الطرفان مبدئيا على المدة الزمنية، في ظل رغبة الطرفين في التجديد.
وكانت إدارة الهلال جددت عقد الدوسري، صاحب الـ24 عاما، في الصيف الماضي، لمدة 3 سنوات، وكان اللاعب قد تدرج في الفئات السنية للفريق، حتى وصل للفريق الأول في 2017.
وخاض الدوسري مع الهلال 99 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 8، وحصل مع الهلال على 4 ألقاب دوري، بالإضافة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس آسيا مرتين.
ويستعد الهلال لمواجهة نظيره أبها، مساء اليوم، في تمام الساعة الـ6 بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري السعودي.
ويحتل الهلال المركز الثالث في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 29 نقطة وبفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر.