ماتيوس بيريرا نجم نادي الهلال على رادار الوحدة الإماراتي

كشفت صحيفة "UOL" البرازيلية عن اتجاه البرازيلي ماتيوس بيريرا، لاعب الهلال السعودي، إلى الانضمام لصفوف نادي الوحدة الإماراتي على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت الصحيفة البرازيلية إن بيريرا يقترب من الانضمام للنادي الإماراتي على سبيل الإعارة لمدة 4 أشهر، بالرغم من اهتمام ناديي كورينثيانز، وبوتافوغو البرازيليين بلاعب الهلال.

وكان الإعلامي البرازيلي، سمير كارفالهو، قد كشف أن بيريرا قدم طلبا شخصيا إلى نادي ‎الهلال للسماح بمغادرة الفريق خلال الموسم الجديد.