وليد الفراج يرد على منتقدي إشادته باحتفال الهلال بفضية كأس العالم للأندية (فيديو)

وخسر الهلال 5-3 أمام ريال مدريد بطل أوروبا في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت في المغرب، يوم السبت، بعدما تفوق قبلها 3-2 على فلامنغو البرازيلي في الدور قبل النهائي.

وحظيت بعثة الهلال باستقبال حافل في الرياض عقب عودتها من المغرب، يوم الأحد، في حضور الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة والأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي.

ويستعد الهلال، بطل آسيا 4 مرات، منها مرتان في آخر 3 سنوات، لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي في دور الستة عشر هذا الشهر.

ويحتل الهلال، المهيمن على اللقب في آخر ثلاثة مواسم، المركز الرابع في الدوري برصيد 32 نقطة من 15 مباراة بفارق خمس نقاط عن ثلاثي القمة النصر والاتحاد والشباب، لكن تتبقى مباراة لفريق المدرب رامون دياز.