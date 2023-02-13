وليد الفراج يرد على منتقدي إشادته باحتفال الهلال بفضية كأس العالم للأندية (فيديو)
رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج على متابعي برنامجه الذين انتقدوا فرحته بحصد الهلال السعودي الميدالية الفضية لبطولة كأس العالم للأندية بعد خسارته أمام ريال مدريد في نهائي البطولة الذي جمع الفريقين، مساء السبت.
وقال الفراج ردا على متابع انتقد ما سماه إسقاطاته على الأندية الأخرى: "أين الإسقاط؟.. لا يوجد ناد سعودي وصل للمركز الثاني حتى نقلل منه، لا يمكن أن الإشادة بمنجزات الهلال الوطنية تعتبر إسقاطا على منافسيه المحليين، وأيضا لا يمكن أن الإشادة بفوز الاتحاد ببطولة السوبر السعودي هي إسقاط على خصمه. هذا فكر مريض يجب أن نتخلص منه".
كما رد الفراج على متابع انتقد الاحتفالات التي أقيمت للهلال بعد العودة للسعودية، قائلا: "لا تشغل بالك في البحث عن سلبيات هذا الإنجاز. حاول تشغل بالك في تحقيق أفضل منه".
وخسر الهلال 5-3 أمام ريال مدريد بطل أوروبا في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت في المغرب، يوم السبت، بعدما تفوق قبلها 3-2 على فلامنغو البرازيلي في الدور قبل النهائي.
وحظيت بعثة الهلال باستقبال حافل في الرياض عقب عودتها من المغرب، يوم الأحد، في حضور الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة والأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي.
ويستعد الهلال، بطل آسيا 4 مرات، منها مرتان في آخر 3 سنوات، لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي في دور الستة عشر هذا الشهر.
ويحتل الهلال، المهيمن على اللقب في آخر ثلاثة مواسم، المركز الرابع في الدوري برصيد 32 نقطة من 15 مباراة بفارق خمس نقاط عن ثلاثي القمة النصر والاتحاد والشباب، لكن تتبقى مباراة لفريق المدرب رامون دياز.
واحتفى دياز بإنجاز الهلال في المغرب خاصة بعد تسجيل ثلاثة أهداف في مرمى ريال مدريد.
وقال المدرب الأرجنتيني المخضرم: "أنا فخور بالفريق وبقدرته على التنافس أمام منافس من أعلى مستوى رغم غياب لاعبين بارزين، ليس سهلا تسجيل ثلاثة أهداف في مرمى ريال مدريد".
لكن يتعين على فريق دياز توخي الحذر أمام الفيحاء صاحب المركز الـ 11 الذي خسر مرة واحدة في آخر ثماني مباريات بالدوري كانت أمام الاتحاد الشهر الماضي.