محمد أبو تريكة يوجه انتقادات حادة لحكم مباراة السعودية وبولندا
انتقد النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، المحلل في شبكة beIN SPORTS التلفزيونية، الحكم وتقنية الفيديو، مؤكدا أنه ظلم السعودية في الشوط الأول وكان يجب أن تدخل بولندا الشوط الثاني بتسعة لاعبين.
وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب البولندي على نظيره السعودي بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.
وقال أبو تريكة في تحليله للمباراة بين الشوطين: "عندنا تيكي تاكا سعودية، لو الكرة عادلة كانت النتيجة 2-1 للسعودية وطرد لاعبين اثنين من بولندا. تقنية الفيديو ظلمت السعودية. كان من المفترض أن يكون هناك طرد مباشر على ماتي كاش، الحكم وتقنية الفيديو ظلما السعودية. لكن يبدو أن الحكم نسي البطاقات الحمراء".
لا تزال فرصة السعودية قائمة في التأهل إلى دور الستة عشر رغم تأخرها بهدفين نظيفين أمام بولندا سجلهما بيوتر سيلسكي في الشوط الأول بعد تمريرة من القائد والهداف التاريخي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.
وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني مع الدقيقة 82 من الشوط الثاني.
وبعد هدف بولندا بخمس دقائق وصلت الكرة إلى صالح الشهري داخل منطقة الجزاء وتعرض لتدخل من المدافع كريستيان بيليك ليحتسب الحكم ركلة جزاء بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد لكن سالم الدوسري أهدر الركلة التي تألق فويتشيخ شتينسني حارس بولندا في التصدي لها.
وانبرى الدوسري لتسديد الكرة لكن شتينسني أبعدها لترتد إلى محمد البريك الذي سددها باتجاه المرمى، غير أن حارس يوفنتوس أنقذ مرماه للمرة الثانية.