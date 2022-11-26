محمد أبو تريكة يوجه انتقادات حادة لحكم مباراة السعودية وبولندا

انتقد النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، المحلل في شبكة beIN SPORTS التلفزيونية، الحكم وتقنية الفيديو، مؤكدا أنه ظلم السعودية في الشوط الأول وكان يجب أن تدخل بولندا الشوط الثاني بتسعة لاعبين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب البولندي على نظيره السعودي بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وقال أبو تريكة في تحليله للمباراة بين الشوطين: "عندنا تيكي تاكا سعودية، لو الكرة عادلة كانت النتيجة 2-1 للسعودية وطرد لاعبين اثنين من بولندا. تقنية الفيديو ظلمت السعودية. كان من المفترض أن يكون هناك طرد مباشر على ماتي كاش، الحكم وتقنية الفيديو ظلما السعودية. لكن يبدو أن الحكم نسي البطاقات الحمراء".