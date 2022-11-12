أحد العاملين في ملعب نيوكاسل يظهر بقميص نادي الهلال السعودي خلال مواجهة تشيلسي

وأحرز جو ويلوك هدفا بتسديدة مذهلة في الشوط الثاني ليمنح نيوكاسل يونايتد الفوز 1-صفر على ضيفه تشيلسي اليوم السبت، ويعزز موقعه في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في مباراته الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم.

وتوغل ميغيل ألميرون من الجانب الأيمن واجتاز المدافع كاليدو كوليبالي ووصلت الكرة في طريق ويلوك الذي أطلق تسديدة لا تصد ولا ترد استقرت في شباك الحارس إدوار مندي ليسجل هدفه الثاني في مباراتين.

وبعدما حقق نيوكاسل فوزه الخامس على التوالي، بات يملك 30 نقطة ويتأخر بنقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني.

ولدى تشيلسي 21 نقطة مثل برايتون آند هوف ألبيون، لكنه يحتل المركز الثامن كما أنه خاض مباراة واحدة إضافية.

وكان صندوق الاستثمارات السعودي قد استحوذ على نادي نيوكاسل في أكتوبر 2021، ومنذ ذلك الحين، أحضر نيوكاسل يونايتد مدربا ولاعبين جددا ويواصل الفريق سلسلة نجاحه لهذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأسس النادي في عام 1892 بدمج ناديي نيوكاسل إيست إند مع نيوكاسل وست إند ومنذ ذلك الوقت حتى الآن يلعب في ملعبه الخاص سانت جيمس بارك، وهو أحد أكبر ملاعب إنجلترا.