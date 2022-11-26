هدف بولندا الأول.. سيلسكي يتقدم على السعودية من صناعة ليفاندوفسكي (فيديو)

سجل بيوتر سيلسكي الهدف الأول لمنتخب بولندا في شباك نظيره السعودي، في المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، في ثاني جولات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2022.

جاء هدف بيوتر سيلسكي في الدقيقة التاسعة والثلاثين بعدما قابل عرضية قوية مررها له روبرت ليفاندوفسكي، ليقابلها بيمناه لتسكن شباك المنتخب السعودي.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة ترتيب المجموعة بعدما فجر مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الأرجنتين بنتيجة 2/1 في الجولة الأولى.

ويحتل منتخب بولندا المركز الثاني بالتساوي مع المكسيك بعد تعادلهما في الجولة الأولى دون أهداف.

وتقابل المنتخبان مرة وحيدة في تجربة ودية، العام 2006، وفاز منتخب بولندا بنتيجة 2/1.

ويأمل منتخب السعودية في مواصلة التوهج وتحقيق الفوز الثاني على التوالي الذي يضمن للأخضر التأهل بشكل رسمي لدور الستة عشر لأول مرة منذ نسخة 1994.