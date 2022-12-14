رسميا.. تأجيل مباراتي الاتحاد ضد الشباب والوحدة أمام الفتح في الدوري السعودي

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي لكرة القدم عن قرارها بتأجيل مباراتي الاتحاد والشباب، والوحدة أمام الفتح، ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وجاء التأجيل بناءً على خطاب ناديي الاتحاد والوحدة نظير مشاركة لاعبيهم مع منتخبات بلادهم في مسابقة كأس العالم قطر 2022.

ويأتي التأجيل بطلب من العميد، في ظل مشاركة مهاجمه عبد الرزاق حمد الله مع منتخب المغرب في كأس العالم، وأيضا منير المحمدي، حارس الوحدة.

وتقرر إقامة مباراة الشباب والاتحاد بتاريخ 9 يناير 2023، ومواجهة الوحدة والفتح بتاريخ 26 يناير 2023 بدلاً من الموعدين المعلنين سابقًا، كما تقرر أيضًا تعديل مواعيد عدد من مباريات الجولات 12 و13 و14.

وكان الدوري السعودي للمحترفين قد توقف لمدة شهرين، بعد ختام مباريات الجولة الثامنة من البطولة، بسبب مشاركة الأخضر في نهائيات كأس العالم 2022، على أن يستأنف في 15 ديسمبر الجاري.