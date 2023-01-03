كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
الكرة السعودية

بث مباشر لحفل تقديم كريستيانو رونالدو لاعبا لنادي النصر

كريستيانو رونالدو أعلن اجتيازه الكشف الطبي.
فريق التحرير
فريق التحرير

وصول كريستيانو رونالدو

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ملعب "مرسول بارك" لتقديمه لاعباً في صفوف النصر السعودي، حيث كان في استقباله مسلي آل معمر، رئيس النادي.

كما تواجدت عائلة النجم البرتغالي برفقته.

رونالدو في ملعب مرسول بارك
رونالدو في ملعب مرسول بارك

انطلاق الحفل

انطلق حفل تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعبا لنادي النصر السعودي، بإقامة حفل موسيقي بمشاركة الفنان عايض.

وتواجد الجمهور بشكل كامل في مدرجات ملعب "مرسول بارك" استعدادا لاستقبال رونالدو، حيث هتفوا باسمه.

حفل تقديم كريستيانو رونالدو في النصر السعودي

ينتظر الجمهور حول العالم بشغف كبير تقديم نادي النصر السعودي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء، في ملعب "مرسول بارك".

وأعلن كريستيانو رونالدو اللاعب الجديد للنصر السعودي، اجتيازه الكشف الطبي.

ونشر رونالدو عبر خاصية الحالة على حسابه على موقع "إنستغرام"، صورة له معلنًا من خلالها اجتياز الكشف الطبي.

ومن المقرر إقامة حفل كبير مساء اليوم الثلاثاء، لتقديم الأسطورة البرتغالية كلاعب جديد في صفوف النصر السعودي.

رونالدو وقع مع النصر عقدًا لمدة موسمين ونصف، بداية من يناير الجاري، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ومن المقرر أن ينطلق حفل تقديم كريستيانو رونالدو المقام في ملعب مرسول بارك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الدوري السعودي

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