بث مباشر لحفل تقديم كريستيانو رونالدو لاعبا لنادي النصر

ينتظر الجمهور حول العالم بشغف كبير تقديم نادي النصر السعودي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء، في ملعب "مرسول بارك".

وأعلن كريستيانو رونالدو اللاعب الجديد للنصر السعودي، اجتيازه الكشف الطبي.

ونشر رونالدو عبر خاصية الحالة على حسابه على موقع "إنستغرام"، صورة له معلنًا من خلالها اجتياز الكشف الطبي.

ومن المقرر إقامة حفل كبير مساء اليوم الثلاثاء، لتقديم الأسطورة البرتغالية كلاعب جديد في صفوف النصر السعودي.

رونالدو وقع مع النصر عقدًا لمدة موسمين ونصف، بداية من يناير الجاري، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ومن المقرر أن ينطلق حفل تقديم كريستيانو رونالدو المقام في ملعب مرسول بارك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.