رد فعل نادي النصر بعد خسارة قضية عبدالرزاق حمدالله

ووفقا للمريسل عبر حسابه في موقع "تويتر"، فإن النصر سيكسب القضية بقوة النظام، وأشار إلى أنه أول من أعلن أن حمدالله سيكسب القضية لدى الفيفا منذ يناير.

وفي 23 نوفمبر الماضي، أعلن نادي النصر فسخ عقد حمدالله من طرف واحد بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفق بيان النادي.

وقال النصر إنه ‏يحتفظ بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة.

وفي 16 ديسمبر، أعلن نادي الاتحاد التعاقد مع حمدالله في صفقة انتقال حر، لكنه بدأ اللعب مع الفريق في يناير، بعقد يمتد لعام ونصف العام.

وحرك النصر شكوى ضد عبدالرزاق حمدالله ومسؤولين في نادي الاتحاد الذي انضم إليه اللاعب في يناير الماضي.

ويتهم النصر حامد البلوي بالتفاوض مع اللاعب المغربي في الفترة المحمية للعقد وتحريضه على الرحيل عن النادي.

وفي أبريل الماضي، أثار مقطع صوتي يزعم مروجوه أنه لعبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي جدلا واسعا بين جماهير النصر والاتحاد.

ولم يتطرق المتحدثان في المقطع المنسوب لحمدالله والبلوي إلى أندية بذاتها، لكن الأمر كان يدور حول رغبة اللاعب في اللعب لنادٍ يريده، وهو ما أكده الطرف الآخر.