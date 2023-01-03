ظهرت بالعباءة.. جورجينا رودريغيز ترافق رونالدو خلال حفل تقديمه (فيديو)

وقال قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو إن "عمله انتهى" في أوروبا، مشيرًا إلى أنه يستمتع بالتحديات الجديدة داخل الملعب وخارجه وذلك خلال تقديمه لاعبًا في صفوف النصر السعودي اليوم الثلاثاء.

وانضم رونالدو، الذي كان بلا نادٍ بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى النصر، الأسبوع الماضي، بعقد يستمر عامين ونصف العام في صفقة قدرت وسائل إعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو (210.94 مليون دولار).

وحقق رونالدو الكثير من الألقاب بعد مسيرة مبهرة في ريال مدريد بين عامي 2009 و2018 فاز فيها بالدوري الإسباني مرتين، والكأس مرتين، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات.

كما فاز بالدوري الإيطالي مرتين، وكأس إيطاليا مرة واحدة خلال 3 سنوات أمضاها في يوفنتوس قبل عودته إلى صفوف يونايتد، الذي كان قد فاز معه بالدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات، وكأس الاتحاد مرة واحدة، وكأس الرابطة مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس العالم للأندية مرة واحدة.