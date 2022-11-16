الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة السعودية ضد كرواتيا
يخوض المنتخب السعودي، اليوم الأربعاء، البروفة الأخيرة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2022.
ويستضيف المنتخب السعودي منافسه كرواتيا، اليوم الأربعاء، في تجربة ودية أخيرة قبل خوض منافسات المونديال.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة السعودية ضد كرواتيا الودية.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة، عصر اليوم الأربعاء، بتوقيت السعودية على ملعب "الأمير فيصل بن فهد" بالعاصمة السعودية الرياض.
وتذاع المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق فهد العتيبي.
البروفة الأخيرة
يخوض المنتخب السعودي آخر بروفة قبل انطلاق مشواره ببطولة كأس العالم، والتي يلعب خلالها الأخضر في المجموعة الثالثة بجانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا.
ويفتتح الأخضر السعودي مشواره بالمونديال يوم الثلاثاء المقبل، بمواجهة الأرجنتين في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.
وكان مقررًا أن تقام هذه المواجهة في الساعة الواحدة ظهرًا، ولكن تم الاتفاق على تأخير اللقاء لمدة ساعتين تجنبًا لارتفاع درجة الحرارة.
ولم يسبق أن واجه المنتخب السعودي منافسه كرواتيا في أي مناسبة رسمية أو ودية.
واستعد الأخضر للمونديال بعد ضمانه الصعود رسميًّا، ولعب مباراتين وديتين ضد كولومبيا وفنزويلا وخسر المنتخب السعودي اللقاءين بالنتيجة ذاتها 0-1 في شهر يونيو الماضي.
وتعادل الأخضر السعودي مع الإكوادور وأمريكا دون أهداف في شهر سبتمبر الماضي، ثم فاز على مقدونيا بنتيجة 1-0 وتعادل مع هندوراس دون أهداف في شهر أكتوبر الماضي.
وتغلب المنتخب السعودي على حساب آيسلندا بنتيجة 1-0 وتعادل بنتيجة 1-1 مع بنما.
أسلحة الأخضر
يسعى الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، للاستفادة لأقصى درجة من مواجهة كرواتيا قبل لقاء الأرجنتين.
وقال رينارد في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إنه خلال مشواره التدريبي خاض الكثير من المباريات الودية ولكن الأهم بالنسبة له تحقيق مستويات جيدة في البطولة نفسها.
ووجه المدرب الفرنسي رينارد رسالة للجماهير السعودية قبل انطلاق المونديال مطالبًا بالثقة في لاعبي الأخضر والتحلي بالصبر لأنها بطولة قوية والجميع سيبذل قصارى جهده لتحقيق نتائج جيدة.
ومن المنتظر أن يعتمد المنتخب السعودي على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد العويس وأمامه الرباعي سعود عبد الحميد وعبد الإله العمري وعلي آل بليهي وياسر الشهراني في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط عبد الإله المالكي وسلمان الفرج ومحمد كنو مع ثلاثي الهجوم سالم الدوسري وصالح الشهري وفراس البريكان.
أوراق كرواتيا
يأمل المنتخب الكرواتي أن يجهز لاعبيه أيضًا قبل انطلاق مشواره في كأس العالم، ويلعب وصيف نسخة 2018 في المجموعة السادسة بجانب بلجيكا وكندا والمغرب.
وستكون ودية السعودية الوحيدة للكروات قبل انطلاق المونديال بعدما اكتفى المدير الفني زلاتكو داليتش بخوض لقاءي دوري الأمم الأوروبية ضد الدنمارك والنمسا في شهر سبتمبر الماضي.
وقال زلاتكو في تصريحات رسمية قبل لقاء السعودية، إن هذه المواجهة الودية ضد الأخضر مهمة للغاية لأنها كاشفة قبل لقاء المغرب وبالتالي يجب أن يتعامل معها الجميع بقوة.
وأضاف "سنذهب للمونديال وسنبذل أقصى ما لدينا، ولا نريد وضع أي ضغوط في تجاهنا".
ويفتتح المنتخب الكرواتي مشواره في كأس العالم بمواجهة المغرب يوم الأربعاء المقبل.
ومن المقرر أن يلعب منتخب كرواتيا بتشكيلة تضم حارس المرمى دومينيك ليفاكوفتش وأمامه الرباعي ديان لوفرين و دوماغوي فيدا وجوسيب ستانيتش وبورنا باريسيتش في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط مارسيلو بروزوفيتش وبجواره لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش مع ثلاثي الهجوم إيفان بيريسيتش ونيكولا فلاسيتش وأندريه كراماريتش.
وقال عمرو أنور، مدرب اتحاد جدة الأسبق، لـ"إرم نيوز" إن المنتخب السعودي في اختبار مهم وصعب قبل لقاء كرواتيا.
وأوضح أن المنتخب السعودي عليه أن يحقق أقصى استفادة ممكنة من مواجهة كرواتيا مؤكدًا أن المنتخب الكرواتي منافس قوي ومنظم ولديه العديد من اللاعبين الموهوبين في خط الوسط تحديدًا.