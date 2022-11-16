الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة السعودية ضد كرواتيا

البروفة الأخيرة

يخوض المنتخب السعودي آخر بروفة قبل انطلاق مشواره ببطولة كأس العالم، والتي يلعب خلالها الأخضر في المجموعة الثالثة بجانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ويفتتح الأخضر السعودي مشواره بالمونديال يوم الثلاثاء المقبل، بمواجهة الأرجنتين في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.

وكان مقررًا أن تقام هذه المواجهة في الساعة الواحدة ظهرًا، ولكن تم الاتفاق على تأخير اللقاء لمدة ساعتين تجنبًا لارتفاع درجة الحرارة.

ولم يسبق أن واجه المنتخب السعودي منافسه كرواتيا في أي مناسبة رسمية أو ودية.

واستعد الأخضر للمونديال بعد ضمانه الصعود رسميًّا، ولعب مباراتين وديتين ضد كولومبيا وفنزويلا وخسر المنتخب السعودي اللقاءين بالنتيجة ذاتها 0-1 في شهر يونيو الماضي.

وتعادل الأخضر السعودي مع الإكوادور وأمريكا دون أهداف في شهر سبتمبر الماضي، ثم فاز على مقدونيا بنتيجة 1-0 وتعادل مع هندوراس دون أهداف في شهر أكتوبر الماضي.

وتغلب المنتخب السعودي على حساب آيسلندا بنتيجة 1-0 وتعادل بنتيجة 1-1 مع بنما.