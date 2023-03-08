كوادرادو وفيرمينو على رادار نادي النصر السعودي
كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي روبرت فيرمينو، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والكولومبي خوان كوادرادو، جناح يوفنتوس الإيطالي، يتواجدان على رادار نادي النصر السعودي لضمهما في الميركاتو المقبل.
وقالت صحيفة "fotospor" التركية، إن النصر يرغب في التعاقد مع فيرمينو، الذي سينتهي عقده مع ليفربول في نهاية الموسم.
وقالت الصحيفة التركية إن العديد من الأندية تتنافس للتعاقد مع فيرمينو، مثل: إنتر ميلان، وأتلتيكو مدريد، بالإضافة لغلطة سراي التركي، والنصر السعودي.
وينتهي عقد فيرمينو مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، وسبق أن كشفت تقارير أنه سيرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.
وتقلصت مشاركات فيرمينو مع "الريدز" منذ الموسم الماضي، واستمرت في الموسم الجاري مع قدوم داروين نونيز لصفوف الفريق، وشارك البرازيلي في 27 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 5.
وبدأ فيرمينو مسيرته ضمن صفوف شباب فريق فيغورينسي البرازيلي، وصعد للفريق الأول بالنادي في يناير 2010، ثم انتقل لنادي تومبينسي، وعاد لناديه الأول معارًا حتى نهاية الموسم، ثم انتقل من فريق تومبينسي في يناير 2011 إلى فريق هوفنهايم الألماني وقضى 4 سنوات ونصف السنة مع الفريق قبل الانضمام لنادي ليفربول في صيف 2015.
وأسهم النجم البرازيلي في إعادة "الريدز" لمنصات التتويج وحقق بطولة الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عامًا، بالإضافة إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وبطولة كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.
ولعب فيرمينو 354 مباراة بقميص فريق ليفربول، وسجل 108 أهداف وصنع 79 هدفًا لزملائه في الفريق، وفي مجمل مسيرته، لعب 545 مباراة، وسجل 165 هدفًا وصنع 115.
وشارك فيرمينو في 55 مباراة بقميص منتخب البرازيل، والتي بدأها في عام 2014، وسجل 17 هدفًا وصنع 7 لزملائه.
خوان كوادرادو
من جانبها، أشارت صحيفة "elfutbolero" إلى أن خوان كوادرادو أصبح أيضًا هدفًا للنصر.
وأوضحت أن "كوادرادو، اختار اللعب بجوار كريستيانو رونالدو، من جديد، وهذه المرة بألوان نادي النصر".
وكان النجم الكولومبي زامل رونالدو، في صفوف يوفنتوس، في الفترة من 2018 إلى 2021، قبل انتقال "الدون" إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.
يذكر أن كوادرادو، يلعب في صفوف يوفنتوس، منذ عام 2015، حيث سجل 25 هدفًا وصنع 65 ، خلال 295 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.
ويرتبط كوادرادو البالغ من العمر 30عامًا، بعقد مع يوفنتوس، حتى الـ30 من يونيو من عام 2023، إذ رفض عروضًا عديدة للتجديد.
ويستعد النصر للقاء الاتحاد، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويحتل النصر صدارة ترتيب جدول دوري روشن للمحترفين برصيد 46 نقطة وبفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثاني.