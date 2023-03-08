كوادرادو وفيرمينو على رادار نادي النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي روبرت فيرمينو، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والكولومبي خوان كوادرادو، جناح يوفنتوس الإيطالي، يتواجدان على رادار نادي النصر السعودي لضمهما في الميركاتو المقبل.

وقالت صحيفة "fotospor" التركية، إن النصر يرغب في التعاقد مع فيرمينو، الذي سينتهي عقده مع ليفربول في نهاية الموسم.

وقالت الصحيفة التركية إن العديد من الأندية تتنافس للتعاقد مع فيرمينو، مثل: إنتر ميلان، وأتلتيكو مدريد، بالإضافة لغلطة سراي التركي، والنصر السعودي.

وينتهي عقد فيرمينو مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، وسبق أن كشفت تقارير أنه سيرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.