ترتيب الدوري السعودي: الاتحاد يقسو على الفتح بخماسية ويتمسك بالصدارة

أحرز عبد الرزاق حمد الله ثلاثة أهداف ليقود الاتحاد للفوز 5-1 على الفتح وتعزيز تصدره للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت.

وافتتح حمد الله مهاجم المغرب التسجيل بعد سبع دقائق، وأدرك مواطنه مراد باتنا التعادل للفتح قبل الاستراحة بأربع دقائق.

لكن حمد الله صنع ركلة جزاء وسجلها بنجاح في الدقيقة 50 واختتم الأهداف في الوقت بدل الضائع، كما سجل أحمد شراحيلي وإيجور كورنادو للاتحاد الذي يحلم بحصد لقب الدوري لأول مرة منذ 2009.