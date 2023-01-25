نونو سانتو يتحدث عن مواجهة النصر.. ويرد على تقارير رحيله عن الاتحاد

نفى البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، التقارير التي ربطته بالرحيل عن "العميد" الفترة المقبلة، متحدثا في الوقت نفسه عن المواجهة المرتقبة أمام النصر، بكأس السوبر السعودي، غدًا الخميس.

ويلتقي فريق الاتحاد، بنظيره النصر، في تمام التاسعة مساء غد الخميس، على استاد الملك فهد الدولي، في دور نصف نهائي بطولة السوبر السعودي 2022.

وقال سانتو، في المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم الأربعاء: "كثيرًا ما تنتشر الشائعات وأنا لا ألتفت لمثل هذه الأخبار غير الصحيحة، وكل تركيزي حاليًا على النادي فقط".