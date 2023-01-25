نونو سانتو يتحدث عن مواجهة النصر.. ويرد على تقارير رحيله عن الاتحاد
نفى البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، التقارير التي ربطته بالرحيل عن "العميد" الفترة المقبلة، متحدثا في الوقت نفسه عن المواجهة المرتقبة أمام النصر، بكأس السوبر السعودي، غدًا الخميس.
ويلتقي فريق الاتحاد، بنظيره النصر، في تمام التاسعة مساء غد الخميس، على استاد الملك فهد الدولي، في دور نصف نهائي بطولة السوبر السعودي 2022.
وقال سانتو، في المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم الأربعاء: "كثيرًا ما تنتشر الشائعات وأنا لا ألتفت لمثل هذه الأخبار غير الصحيحة، وكل تركيزي حاليًا على النادي فقط".
وعن مواجهة النصر، أشار: "النصر فريق قوي.. ويوجد عناصر مميزة في الفريقين، وبلا شك مباراة مهمة للمنافسة على لقب السوبر، ونحن على أتم استعداد للمباراة".
وتابع: "مباراة مهمة جدًا، ونتمنى أن يكون لنا الأفضلية، ونصل للنهائي ونحقق لقبا جديدا للنادي لم يسبق له التتويج به".
وأردف: "حللنا النصر جيدًا، وباتت كرة القدم مكشوفة، وكل مباراة لها سيناريو مختلف، والآن كرة القدم لا توجد بها أسرار، بل حقائق جديدة".
وعلق البرتغالي على عدم استقراره على المحترفين الأجانب السبعة، قائلًا: "كل مباراة لها وضعها وخطتها، واللحظة الفنية التي يعيشها كل لاعب، بالإضافة لمعرفة اللاعبين المحليين، والنقص الحاصل وتعويضه بمحترف أجنبي في هذا المركز".
وعن مواجهة مواطنه كريستيانو رونالدو، نجم النصر، قال سانتو: "بالتأكيد رونالدو لاعب كبير، لكن سنلعب أمام النصر وليس رونالدو فقط، قمت بتحليل النصر جيدًا، وغدًا لن نلعب للفوز فقط، بل للمنافسه والفوز بكأس السوبر".
يذكر أن الاتحاد حلّ وصيفًا للدوري السعودي الموسم الماضي، مما أهله للمشاركة في السوبر، وأتى النصر ثالثًا، وشارك لحلول الهلال بطل الدوري وصيفًا لبطولة الكأس.
واعتمد الاتحاد السعودي بطولة كأس السوبر بإقامتها بين 4 فرق، حيث سيلتقي فريق الاتحاد ضد النصر، فيما يلعب الهلال أمام الفيحاء.