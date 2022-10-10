احتفال ماريغا وسعود عبدالحميد في مباراة الهلال والشباب (فيديو)

وبعد الهدف احتفل موسى ماريغا مع سعود عبدالحميد بطريقة لافتة.

ويتصدر الشباب جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك 18 نقطة من 6 مباريات ولم يتعادل ولم يخسر، في حين يملك الهلال 13 نقطة من الفوز 4 مرات، وتعادل وخسارة.

وفاز الهلال في آخر مواجهة ضد الشباب بنتيجة 5/1 في كأس خادم الحرمين الشريفين في أبريل الماضي.

ولم يفز الشباب في 18 مباراة متتالية على الصعيد الرسمي ضد الهلال منذ تغلبه بهدف نظيف يوم الـ17 من أكتوبر 2014 في بطولة الدوري.