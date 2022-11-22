رينارد يستبعد مشاركة سلمان الفرج مجددا في كأس العالم بسبب الإصابة
استبعد هيرفي رينارد، مدرب السعودية، مشاركة سلمان الفرج في مباراة أخرى بكأس العالم لكرة القدم بعدما تعرض قائد المنتخب لإصابة خلال الفوز التاريخي 2-1 على الأرجنتين باستاد لوسيل، اليوم الثلاثاء.
وفي ركلة ركنية تهيأت على حدود منطقة جزاء السعودية لم يستطع الفرج الركض لإرباك لاعب الأرجنتين وأمسك بالعضلة الخلفية للفخذ، ثم خرج قبل الاستراحة بقليل.
وأبلغ رينارد مؤتمرا صحفيا بعد المباراة: "أعتقد أن الفرج لن يستطيع لعب أي مباراة أخرى في هذه البطولة".
وشوهد الفرج وهو يستخدم عكازا بعد المباراة التي انتهت بفوز السعودية بثنائية صالح الشهري وسالم الدوسري في غضون خمس دقائق من الشوط الثاني بعدما منح ليونيل ميسي التقدم للأرجنتين من ركلة جزاء بعد عشر دقائق من البداية.
ولم يكن الفرج هو الوحيد الذي ربما سيفتقده المنتخب السعودي، فالشهراني سقط أرضا وخرج على محفة طبية بعد تدخل من زميله الحارس محمد العويس الذي كان يحاول إبعاد تمريرة عالية.
وأشار رينارد: "بالنسبة لياسر علينا الانتظار لمعرفة حالته".
وتلعب السعودية ضد بولندا، يوم السبت، قبل أن تختتم منافسات المجموعة الثالثة أمام المكسيك في 30 نوفمبر تشرين الثاني.
وأردف مدرب السعودية: "أوجه التهنئة للاعبين، عندما قررت تدريب هذا الفريق قبل أربعة أعوام وجدت كل الدعم".
"عندما اجتمعنا مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، لم يضع علينا أي ضغط وهذا رائع، فالتعرض للضغط لا ينجح في كل مرة".
وتولى رينارد، الفائز بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا ثلاث مرات، تدريب السعودية في 2019 بعد الخروج المخيب من دور الستة عشر بكأس آسيا 2019 مع الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.
وأوضح: "لم أكن راضيا عن الشوط الأول، العويس أنقذ كرة بعد دقيقة واحدة من البداية ثم كانت هناك ركلة الجزاء، ثنائي الدفاع تعرض لضغط، حالات التسلل كانت قريبة في بعض الأحيان، لم نلعب بقوة وعزيمة".
"الأرجنتين بطلة كوبا أمريكا ولم تخسر في آخر 36 مباراة، لكنكم تعلمون ماذا يحدث عندما يلعب فريق صغير كما أننا جيران لقطر وهذا ساهم في وجود عدد كبير من جماهيرنا في الملعب كان علينا التفكير فيها والتفكير في 35 مليون سعودي انتظروا هذه المباراة".
وتابع: "أبلغت اللاعبين أن الحياة ستتوقف في السعودية اليوم، والجميع سينتظر هذه المباراة".
وشدد رينارد على أهمية الحفاظ على التركيز قبل المواجهتين المقبلتين أمام بولندا والمكسيك.
وقال: "المكسيك المصنفة 16 عالميا ونحن في المركز 51، وبولندا تملك مهاجما لسنا بحاجة للحديث عنه، لكنكم تعلمون طبيعة اللاعب السعودي فعندما يفوز يشعر بالنشوة وعلينا إبقاء أقدامنا على الأرض".
وطالب المدرب الفرنسي الجماهير السعودية بحضور المباراتين المقبلتين بشكل أكبر.
وأتم: "عدد الجماهير كان كبيرا لكن أتمنى أن يكون أكبر فنحن بحاجة إليكم ودعمكم".