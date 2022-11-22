رينارد يستبعد مشاركة سلمان الفرج مجددا في كأس العالم بسبب الإصابة

استبعد هيرفي رينارد، مدرب السعودية، مشاركة سلمان الفرج في مباراة أخرى بكأس العالم لكرة القدم بعدما تعرض قائد المنتخب لإصابة خلال الفوز التاريخي 2-1 على الأرجنتين باستاد لوسيل، اليوم الثلاثاء.

وفي ركلة ركنية تهيأت على حدود منطقة جزاء السعودية لم يستطع الفرج الركض لإرباك لاعب الأرجنتين وأمسك بالعضلة الخلفية للفخذ، ثم خرج قبل الاستراحة بقليل.

وأبلغ رينارد مؤتمرا صحفيا بعد المباراة: "أعتقد أن الفرج لن يستطيع لعب أي مباراة أخرى في هذه البطولة".

وشوهد الفرج وهو يستخدم عكازا بعد المباراة التي انتهت بفوز السعودية بثنائية صالح الشهري وسالم الدوسري في غضون خمس دقائق من الشوط الثاني بعدما منح ليونيل ميسي التقدم للأرجنتين من ركلة جزاء بعد عشر دقائق من البداية.

ولم يكن الفرج هو الوحيد الذي ربما سيفتقده المنتخب السعودي، فالشهراني سقط أرضا وخرج على محفة طبية بعد تدخل من زميله الحارس محمد العويس الذي كان يحاول إبعاد تمريرة عالية.

وأشار رينارد: "بالنسبة لياسر علينا الانتظار لمعرفة حالته".

وتلعب السعودية ضد بولندا، يوم السبت، قبل أن تختتم منافسات المجموعة الثالثة أمام المكسيك في 30 نوفمبر تشرين الثاني.