مهمة شاقة للمنتخب السعودي في كأس العالم مع هيرفي رينارد

وتحت قيادة المدرب الفرنسي، الذي تولى المهمة خلفًا لخوان أنطونيو بيتزي في 2019، تخطت السعودية التصفيات الآسيوية بأريحية إذ حققت ستة انتصارات في أول سبع مباريات بالمرحلة الأخيرة قبل الخسارة من اليابان.

وكانت هذه الهزيمة الوحيدة لفريق المدرب رينارد في عشر مباريات وأنهى التصفيات متصدرًا المجموعة.