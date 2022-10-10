ترتيب الدوري السعودي.. الشباب يفرض التعادل على الهلال ويتمسك بالصدارة (فيديو)

وأدرك كارلوس جونيور التعادل للشباب من ضربة رأس بعد كرة من هتان باهبري.

واحتسب الحكم إيبر أكوينو ضربة جزاء للهلال سددها أوديون إيغالو لكن كيم سيونغ غيو حارس الشباب تصدى لها وأبعدها إلى ضربة ركنية.

ولم يحقق الشباب الفوز في 19 مباراة متتالية على الصعيد الرسمي ضد الهلال منذ تغلبه بهدف نظيف يوم الـ17 من أكتوبر 2014 في بطولة الدوري.

وفي آخر ثلاث مباريات للهلال في الدوري السعودي خسر 1/2 أمام التعاون وتعادل سلبيا مع الاتفاق، وتعادل 1/1 مع الشباب.

ورفع التعادل رصيد الشباب إلى 19 نقطة في الصدارة وقد حقق الفريق الفوز 6 مرات وتعادل مرة ولم يخسر، في حين يملك الهلال 14 نقطة في المركز الثالث مع الاتحاد والتعاون، لكن الأخيرين لعبا 6 مباريات مقابل 7 مباريات للهلال.