الاتحاد يواجه الوحدة والنصر ضد الفيحاء.. صراع الدوري السعودي يدخل مرحلة حاسمة

ويتصدر الاتحاد المسابقة برصيد 53 نقطة قبل ثماني جولات على النهاية ويليه النصر بفارق نقطة واحدة ثم الشباب برصيد 47 نقطة، ويتأخر الهلال عنه بنقطتين بعد الهزيمة خارج أرضه، أمس الجمعة.

وتنطلق الجولة الـ 23، غدا الأحد، بأربع مباريات أبرزها مواجهة الوحدة والاتحاد على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

ولا شك أن الاتحاد، الساعي للقبه الأول في المسابقة منذ 2009، يهدف للفوز على الوحدة صاحب المركز الـ13 من أجل الحفاظ على الصدارة وفارق النقطة مع النصر، خاصة أن قطب الرياض سيخوض مباراة في المجمعة أمام الفيحاء صاحب المركز العاشر.

وسيخوض النصر المباراة في غياب سامي النجعي الذي يعاني من تمزق في ركبته سيبعده عن الملاعب نحو أربعة أسابيع، وكذلك الحارس أمين بخاري الذي تعرض لكسر في إصبع القدم وسيغيب نفس الفترة.

وفي اليوم ذاته، يستضيف أبها فريق الباطن ويلعب الاتفاق خارج أرضه مع التعاون.