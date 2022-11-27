غلطة سراي التركي يستهدف ضم غوستافو كويلار لاعب الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن سعي غلطة سراي التركي لضم الكولومبي غوستافو كويلار، لاعب نادي الهلال السعودي، خلال الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "infobae" الإسبانية، إن غلطة سراي يرغب في تدعيم صفوف فريقه بالتعاقد مع كويلار لاعب الهلال، بعد انتهاء منافسات كأس العالم قطر 2022.

وذكرت تقارير سابقة، أن كويلار الذي ينتهي عقده في 2024، دخل دائرة اهتمام أيضا غريميو البرازيلي، وفالنسيا الإسباني، بالإضافة إلى اهتمام غلطة سراي بضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن كويلا قد تلقى العديد من العروض لمغادرة نادي الهلال، وقد يكون جاهزا للعودة إلى كرة القدم البرازيلية في بداية موسم 2023.

وأبدت العديد من الأندية البرازيلية رغبتها في التعاقد مع غوستافو كويلار خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، أبرزها بوتافوغو وكورينثيانز، وغريميو.

وأعلن الهلال تمديد عقد لاعب وسط الفريق الكولومبي، لمدة موسم إضافي حتى 2024.

ونجح الهلال السعودي في ضم غوستافو كويلار في 2019، قادما من نادي فلامنغو البرازيلى بصفقة بلغت قيمتها 7.5 مليون يورو.

وبدأ اللاعب الكولومبي، صاحب الـ29 عاما، مسيرته الكروية في 2008 مع نادي كالي، وحتى 2016، وأعير إلى أتلتيكو جونيور في 2014، وتبلغ القيمة السوقية لكويلار 5 ملايين يورو.

ويحتل نادي الهلال، قبل فترة التوقف الحالية لمشاركة منتخب السعودية في المونديال، المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن بـ17 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن الاتحاد الذي جاء في المركز الثالث وبفارق 5 نقاط عن الشباب متصدر الدوري السعودي.