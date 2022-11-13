آخر تطورات إصابة سلمان الفرج وموقفه من مباراة السعودية ضد كرواتيا

كشفت صحيفة "الرياضية" عن تضاؤل فرصة مشاركة سلمان الفرج، قائد المنتخب السعودي، في المباراة الودية أمام منتخب كرواتيا، يوم الأربعاء المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى صعوبة مشاركة الفرج في المباراة المقبلة لعدم اكتمال جاهزيته، حيث إن اللاعب يحتاج إلى مزيد من التأهيل للوصول إلى الجاهزية البدنية الكاملة.

وقالت الصحيفة إن الفرج، قائد المنتخب السعودي، سيصبح جاهزا للقاء المنتخب الأرجنتيني في أولى مواجهات "الأخضر" بمونديال كأس العالم بقطر 2022.

وتعرض "الفرج" لإصابة قوية بالكتف إثر تدخل عنيف من جانب أحد لاعبي آيسلندا، خلال مواجهة الفريقين الودية، ليسقط على كتفه ويقوم الجهاز الطبي بالتدخل، واستبداله باللاعب أيمن يحيى، في المباراة التي انتهت بفوز السعودية (1/0).

وكانت الأشعة التي أجراها سلمان الفرج، في وقت سابق، أثبتت حاجته إلى برنامج علاجي لمدة أسبوع، حيث خضع لأشعة الرنين المغناطيسي في أحد المستشفيات الخاصة في أبوظبي.