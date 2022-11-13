آخر تطورات إصابة سلمان الفرج وموقفه من مباراة السعودية ضد كرواتيا
كشفت صحيفة "الرياضية" عن تضاؤل فرصة مشاركة سلمان الفرج، قائد المنتخب السعودي، في المباراة الودية أمام منتخب كرواتيا، يوم الأربعاء المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى صعوبة مشاركة الفرج في المباراة المقبلة لعدم اكتمال جاهزيته، حيث إن اللاعب يحتاج إلى مزيد من التأهيل للوصول إلى الجاهزية البدنية الكاملة.
وقالت الصحيفة إن الفرج، قائد المنتخب السعودي، سيصبح جاهزا للقاء المنتخب الأرجنتيني في أولى مواجهات "الأخضر" بمونديال كأس العالم بقطر 2022.
وتعرض "الفرج" لإصابة قوية بالكتف إثر تدخل عنيف من جانب أحد لاعبي آيسلندا، خلال مواجهة الفريقين الودية، ليسقط على كتفه ويقوم الجهاز الطبي بالتدخل، واستبداله باللاعب أيمن يحيى، في المباراة التي انتهت بفوز السعودية (1/0).
وكانت الأشعة التي أجراها سلمان الفرج، في وقت سابق، أثبتت حاجته إلى برنامج علاجي لمدة أسبوع، حيث خضع لأشعة الرنين المغناطيسي في أحد المستشفيات الخاصة في أبوظبي.
وتقام مباراة المنتخب السعودي ضد كرواتيا يوم الأربعاء 16 نوفمبر، على ملعب "مرسول بارك" في السعودية، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.
فيما قال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في تصريحات صحفية: "طموحنا عالِ ولكن لا بد أن نكون واقعيين، سنواجه في المونديال منتخبات فنياً مستواها أعلى منا، ولكن لن نذهب فقط لتقديم المباريات والعودة، وسنقدم أفضل مستوى ممكن، ويهمنا تقديم نتائج ترضي طموح الجماهير".
وعن إصابة الفرج، شدد: "سلمان الفرج سيكون جاهزا قريباً وربما يشارك في جزء من ودية كرواتيا".
وخاض منتخب السعودية خلال الفترة الماضية العديد الوديات التي انتهت بالفوز على مقدونيا الشمالية (1/0)، ثم تعادل أمام ألبانيا (1/1)، كما سلبيا أمام منتخب هندوراس، ثم حقق فوزا بنتيجة (1/0) على آيسلندا، وأخيرا كان لقاؤه أمام بنما بنتيجة (1/1).
وتأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، بعد تصدره المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة أمام نظيره الياباني.
وكانت قرعة نهائيات كأس العالم 2022 قد أسفرت عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.
ويبدأ المنتخب السعودي مشواره بكأس العالم يوم 22 نوفمبر المقبل بمواجهة الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم مواجهة بولندا، وأخيرا مباراته أمام المكسيك.