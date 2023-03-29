في ليلة وداع رينارد.. منتخب السعودية يخسر من بوليفيا وديا
حقق منتخب بوليفيا الفوز على نظيره السعودي، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في ختام معسكر "الأخضر" الإعدادي الذي يتزامن مع التوقف الدولي.
وتقدم لبوليفيا مارسيلو مورينو بالهدف الأول في الدقيقة 14.
وتعادل سالم الدوسري من ركلة جزاء في الدقيقة 44، ليعود المنتخب البوليفي للتقدم في النتيجة بهدف ثان مع الدقيقة 67 عن طريق كارميلو.
وكان "الأخضر" خسر ودية فنزويلا يوم الجمعة الماضي 1-2، وكان يبحث عن فوزه الأول أمام بوليفيا التي واجهها في ثلاث مناسبات سابقة، فخسر مرة صفر-1، وتعادل مرتين 0-0 و2-2، ليسقط اليوم (2-1).
وأكدت عدة تقارير صحفية أن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب السعودية، قدم استقالته من منصبه، لتكون مباراة اليوم هي الأخيرة له مع "الأخضر"، وسط تقارير عن قبوله عرضاً لتولي تدريب منتخب بلاده للسيدات.
وسيخوض المنتخب الفرنسي للسيدات غمار مونديال كرة القدم للسيدات بين يوليو وأغسطس المقبل في أستراليا ونيوزيلندا.
وتولى رينارد، البالغ 54 عاماً، قيادة المنتخب السعودي في العام 2019 وقاده لكأس العالم 2022 بعد تصدره مجموعته الآسيوية، وكان الاتحاد السعودي أعلن في مايو الماضي تجديد عقد المدرب السابق للمغرب وكوت ديفوار حتى 2027.
ولم تنتصر السعودية في أي مباراة منذ الفوز 2-1 على الأرجنتين بكأس العالم في نوفمبر الماضي.
وكانت السعودية تأهلت إلى كأس آسيا التي تقام في قطر في يناير من العام المقبل، وتقام قرعة البطولة في مايو.