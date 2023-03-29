في ليلة وداع رينارد.. منتخب السعودية يخسر من بوليفيا وديا

حقق منتخب بوليفيا الفوز على نظيره السعودي، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في ختام معسكر "الأخضر" الإعدادي الذي يتزامن مع التوقف الدولي.

وتقدم لبوليفيا مارسيلو مورينو بالهدف الأول في الدقيقة 14.

وتعادل سالم الدوسري من ركلة جزاء في الدقيقة 44، ليعود المنتخب البوليفي للتقدم في النتيجة بهدف ثان مع الدقيقة 67 عن طريق كارميلو.

وكان "الأخضر" خسر ودية فنزويلا يوم الجمعة الماضي 1-2، وكان يبحث عن فوزه الأول أمام بوليفيا التي واجهها في ثلاث مناسبات سابقة، فخسر مرة صفر-1، وتعادل مرتين 0-0 و2-2، ليسقط اليوم (2-1).