مباراة النصر ضد العدالة.. كريستيانو رونالدو يصل لهدفه الـ11 مع "العالمي" (فيديو)

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، ثنائية للعالمي في شباك العدالة، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب "مدينة الأمير عبدالله بن جلوي" ضمن منافسات الجولة 22 لدوري روشن السعودي.

وجاء هدف رونالدو الأول في الدقيقة 40 من الشوط الأول من ركلة جزاء سددها ببراعة في شباك حارس العدالة.