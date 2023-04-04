مباراة النصر ضد العدالة.. كريستيانو رونالدو يصل لهدفه الـ11 مع "العالمي" (فيديو)
رونالدو يواصل هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف
سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، ثنائية للعالمي في شباك العدالة، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب "مدينة الأمير عبدالله بن جلوي" ضمن منافسات الجولة 22 لدوري روشن السعودي.
وجاء هدف رونالدو الأول في الدقيقة 40 من الشوط الأول من ركلة جزاء سددها ببراعة في شباك حارس العدالة.
وأضاف النجم البرتغالي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 66 من تصويبة قوية.
ووصل كريستيانو رونالدو إلى هدفه الـ11 مع النصر في 9 مباريات، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، الذي يتصدره عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي الاتحاد، برصيد 15 هدفا.
ويتواجد النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة، بينما يحل العدالة في المركز الخامس عشر ولديه 17 نقطة.